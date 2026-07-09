Demo voor Brigandine: Abyss aangekondigd

Begin dit jaar werd Brigandine: Abyss aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch 2. Een paar maanden later werd ook de releasedatum bekendgemaakt: 27 augustus 2026. Hoewel de release al dichterbij komt, had de ontwikkelaar Happinet Corporation toch wat nieuws te melden. Op 30 juli 2026 zal er een demo van Brigandine: Abyss uitkomen op verscheidene platforms waaronder de Switch 2. Let op, savedata zal niet overdraagbaar zijn.

In Brigandine: Abyss volg je het verhaal van een machtig keizerrijk welke probeert het continent over te nemen en zes verschillende protagonisten die hier tegenover staan. Het verhaal begint met de dood van de koning van Solginat, terwijl de aanstaande keizer zich over zijn lichaam buigt. Kies één van de zes verschillende verhaallijnen en ervaar dit donkere verhaal terwijl je middelen managet, je leger uitbreidt met mensen en monsters en het verzet leidt tegen het keizerrijk. Naast dat de game meerdere volledige campaigns heeft, introduceert het ook een nieuwe mission mode. Betaal je schuld, verover de wereld of laat je eigen steden opbloeien… alle 24 verschillende facties hebben hun eigen unieke winconditie.

Ga jij de demo van Brigandine: Abyss uitproberen? Laat het ons weten in de reacties!