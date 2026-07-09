Honeyglow Woods-DLC voor Disney Dreamlight Valley is nu verkrijgbaar + launchtrailer

De nieuwste DLC voor Disney Dreamlight Valley – Honeyglow Woods – is sinds gisteren verkrijgbaar. Voor een bedrag van €16,99 kun je de DLC in de Nintendo eShop aanschaffen. Bij aankoop krijg je trouwens 2.000 Moonstones cadeau. Ook bij de release van nieuwe DLC hoort natuurlijk een launchtrailer. Je vindt de beelden helemaal onderaan.

Sinds de release van Disney Dreamlight Valley (DDV) heeft het spel flink wat extra content ontvangen. Zowel in de vorm van gratis updates als met diverse betaalde DLC zoals: A Rift in Time, The Storybook Vale en Wishblossom Ranch. In de Honeyglow Woods-DLC worden Winnie de Poeh, Knorretje en Iejoor verwelkomd naar Disney Dreamlight Valley. Dat wordt natuurlijk één vrolijke boel en daarom is het onder andere mogelijk verstoppetje te spelen, puzzels op te lossen en de magie van honing te ontdekken. Verder staan er nog vriendschapsopdrachten, beloningen, vier gebieden en nog veel meer op je te wachten. Toch staat het mysterie van Honeyglow Woods centraal, want wat is er nou precies aan de hand met het bos?

Mocht je Disney Dreamlight Valley nog niet op je netvlies hebben, dan vind je het misschien leuk om onze beide reviews te lezen. Hier vind je die voor de Switch en hier de recentere voor de Nintendo Switch 2-editie. Ben je nieuwsgierig naar alle berichtgeving over DDV? Klik dan hier.

Ga jij aan de slag met de Honeyglow Woods-DLC? Veel plezier!