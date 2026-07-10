Disgaea Mayhem-demo nu beschikbaar

Binnenkort verschijnt Disgaea Mayhem eindelijk in het Westen. Na een release in Japan is het op 23 juli 2026 ook de beurt aan westerse fans. Hoewel dat nog minder dan twee weken duurt, heeft NIS America toch leuk nieuws voor in de tussentijd. Per direct is er een demo van Disgaea Mayhem beschikbaar op de PlayStation 5, Switch 2, Switch en pc via Steam. Dit is daarmee de uitgelezen kans om de game voor aanschaf te proberen.

Deze actie-RPG is een spin-off van de Disgaea-serie. Je speelt als N.A., een huurmoordenaar die gek is op zoetigheden. Met de zeven verschillende stijlen om te spelen blijft het afslachten van monster gevarieerd. Daarbij horen natuurlijk ook verschillende wapens zoals een zwaard of boog. En zoals je van Disgaea gewend bent, valt er genoeg te grinden en te verbeteren qua uitrusting.

Ga jij de demo van Disgaea Mayhem spelen? Laat het ons weten in de reacties!