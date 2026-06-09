Onimusha: Way of the Sword aangekondigd voor de Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct vanmiddag werd een nieuwe Onimusha-titel onthuld. Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 25 september voor de Nintendo Switch 2. Het is de eerste grote nieuwe titel in de serie sinds Onimusha: Dawn of Dreams voor de PlayStation 2 (2006). Volgens Capcom keren spelers in deze nieuwe titel terug naar ‘een duister fantasy feodaal Japan waar samoerai botsen met het bovennatuurlijke in baanbrekende gevechten‘. Bekijk vooral de nieuwe trailer hieronder om alvast een indruk te krijgen!

Speel als Miyamoto Musashi en wees getuige van zijn aangrijpende verhaal terwijl hij het opneemt tegen zijn aartsrivaal Ganyru. Beheers de kunst van het zwaardvechten en perfectioneer je technieken tegen een legioen machtige vijanden met precieze pareringen en krachtige Oni-wapens. Bewandel het pad van de samurai met de standaard besturing of voel het zwaard in je handen met vloeiende bewegingen met de Joy-Con 2. De keuze is aan jou.

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