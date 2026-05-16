Order of the Sinking Star bevestigd voor de Nintendo Switch 2

Goed nieuws voor puzzel fans! Arc Games en Thekla hebben namelijk aangekondigd dat Order of the Sinking Star naar de Nintendo Switch komt. De game wordt geregisseerd door Jonathan Blow, welke o.a. ook Braid en The Witness op zijn naam heeft staan. Je kunt dus een enorm verhalend avontuur verwachten, vol met honderden hersen krakende puzzels. Wanneer de game op de Nintendo Switch zal verschijnen is helaas nog niet bekend, alleen dat het later dit jaar zal zijn. Wel is er alvast een overview trailer verschenen, waarin in 2 1/2 minuut de game even goed uit de doeken wordt gedaan. Deze kun je hieronder bekijken.

Order of the Sinking Star speelt zich af in een wereld vol magie en mysteries. Verken vier verschillende werelden, welke zo allemaal hun eigen mechanismen, personages en verhalen hebben. Deze staan echter niet los van elkaar. Elk van deze onwaarschijnlijke helden heeft zijn eigen verhaal en eigen aanvullende vaardigheden. Een dief, een koning, een pratende boot…Naarmate de werelden samensmelten en personages elkaar ontmoeten, raken puzzelsystemen met elkaar verweven, waardoor nieuwe gameplay-mogelijkheden ontstaan. Verken op je eigen tempo, bezoek werelden opnieuw en ga uitdagingen aan wanneer jij dat wilt. Ontdek speelbare personages, beheers evoluerende gameplay-mechanismen en ontrafel de diepe mysteries van een uitgestrekte, onderling verbonden spelwereld.