Nintendo zoekt Movie Project Promotion Manager voor filmprojecten 

Nintendo is de laatste tijd goed bezig wanneer het op films aankomt! De Mario-films zijn tot nu toe een erg groot succes en de Zelda-film wordt nu een week vervroegd. Het bedrijf lijkt zijn filmambities nu verder op te voeren. Ze hebben nu namelijk een vacature geopend voor een zogeheten Movie Project Promotion Manager, een functie die zich richt op de marketing en promotie van filmprojecten gebaseerd op Nintendo IP’s.

Dat is geen grote verrassing naast de Zelda-film die volgend jaar in april komt, staat er voor 2028 ook al een Nintendo-film op de planning. Het is naast games een belangrijk speerpunt geworden voor het bedrijf. En nu zoeken ze dus iemand die die promotie van deze films goede banen kan leiden. De vacature verscheen op de japanse website van Nintendo, maar is vertaald door de bekende X-gebruiker en Power Unlimited columnist Genki_JPN. De functieomschrijving luidt als volgt:

"You will be responsible for marketing and promotional activities for film projects utilizing Nintendo IP. Working in collaboration with domestic and international partner companies, you will lead a team… pic.twitter.com/Xeka1SCOLi — Genki✨ (@Genki_JPN) May 15, 2026

Naar het Nederlands vertaalt betekent dit:

“Je bent verantwoordelijk voor de marketing- en promotieactiviteiten voor filmprojecten die gebruikmaken van Nintendo IP’s. In samenwerking met binnenlandse en internationale partnerbedrijven leid je een team dat effectieve promoties ontwikkelt die specifiek zijn voor Nintendo IP’s”.

Zakelijke beheersing van Engels is vereist

Ervaring met en langdurige vertrouwdheid met Nintendo-producten en -diensten is vereist

Een diep begrip van Nintendo IP’s, mede door games als hobby te spelen, is vereist

Welke films Nintendo hier precies mee wil ondersteunen, is nog niet bekend. Wel laat deze vacature opnieuw zien dat het bedrijf entertainment buiten games steeds serieuzer neemt.