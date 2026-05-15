Starbites vertraagd op de Switch 2

Eind 2024 werd Starbites aangekondigd, een nieuwe turn-based RPG van NIS America die toen nog The Starbites heette. Deze verhaal gedreven game is al een tijdje uit in Japan, en begin dit jaar werd bekend dat de game ook snel in het westen zou verschijnen. In Japan is de game momenteel alleen te spelen op de Nintendo Switch, maar met de westerse releasedatum werd ook bekend dat er een Switch 2 versie op de planning stond. Vanaf 21 mei zou de game op beide consoles beschikbaar zijn. Zou, want specifiek de Switch 2-versie van de game is vertraagd. NIS America heeft geen reden voor de vertraging gegeven, alleen dat de game nog steeds wel op 21 mei op de Switch verschijnt. Wanneer de Switch-2 versie zal verschijnen is ook nog niet bekend.

Waar gaat Starbites over?

Na een galactische oorlog is er niet veel van de planeet Bitter over. Desondanks leven Lukida en haar vrienden een zorgeloos leven in Delight City, een veilige haven. Jij volgt het verhaal van Lukida, een scavenger. Ze wil ontsnappen naar de sterren, maar dat verandert na een plotselinge aanval door een gigantische robot. Dat verandert haar leven en ook de toekomst van de planeet. Dus stap op jouw Motorbot en vecht in turn-based gevechten!