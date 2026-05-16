Donkere point-and-click game Midnight Swamp krijgt Switch-versie

Midnight Swamp is onderweg naar de Nintendo Switch. Dat heeft uitgever Sometimes You bekend gemaakt. De game verscheen oorspronkelijk eind vorig jaar op Steam, waar het sindsdien heel positief ontvangen is. Of dat ook op de Nintendo Switch zo zal zijn zullen we binnenkort kunnen ontdekken, want de game verschijnt op 29 mei in de eShop. Om dit nieuws bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Midnight Swamp is een donker point-and-click avontuur, gemaakt bij WildOmul. De game speelt zich af in een wereld vol griezelige sprookjes, waar jij een toerist speelt die zijn weg door een mysterieus moeras probeert te vinden. Je was lekker aan het kamperen, maar een vreemde lach echode over het meer op een rusteloze zomernacht. Je hoefde maar één stap buiten je tent te zetten voordat je jezelf in een vreemde wereld bevond, een donker moeras dat maar blijft veranderen. Verborgen geheimen en sprookjesachtige wezens zijn hier niet meer dan normaal. Al snel probeert een pratende kat je over te halen een kasteel binnen te gaan, en leer je drankjes brouwen van de heks uit het peperkoekhuis. Weet jij de moed te vinden om de vele geheimen van deze plek boot te leggen?