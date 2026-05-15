The Necromancer’s Tale komt naar de Nintendo Switch 2

Silver Lining Interactive en Psychic Software hebben de releasedatum van The Necromancer’s Tale bekend gemaakt. Deze game verscheen afgelopen jaar op Steam, waar het sindsdien vooral hele positieve reviews verzamelt heeft. Sinds maart dit jaar weten we dat de game ook op de Nintendo Switch 2 zal verschijnen, al was toen nog niet bekend wanneer dat zou gebeuren. Dat weten we nu we. Vanaf 24 juni zullen we met deze titel aan de slag kunnen. Om de releasedatum te vieren heeft Silverling Interactive daarnaast ook een nieuwe trailer online gezet. deze kun je hieronder bekijken.

The Necromancer’s Tale is een donkere cRPG waarin het verhaal centraal staat. Jij stapt in de schoenen van een edelman van een klein huis, in de 18e eeuw. Je bent geïnteresseerd in de zwarte kunsten, maar na het vinden van een bepaald boek wordt het iets meer dan alleen geintereseerd… Balanceer de geheimen van dit donkere leven door middel van diplomatiek, chantage, of dwang, terwijl je de doden leert herrijzen en worstelt met de consequenties. Verken een alternatieve geschiedenis doordrenkt van intrige, waarin elke keuze belangrijk is en een mysterieus boek je gruwelijke rituelen en spreuken leert. Tijdens tactische gevechten maak je gretig gebruik van die kennis. Zo zullen jij en je volgelingen het opnemen tegen vijanden… en vrienden.