Overwatch 2 heet nu Overwatch en komt ook naar de Switch 2

Tijdens een nieuwe spotlight update heeft ontwikkelaar Blizzard de nieuwste updates rondom Overwatch 2 onthuld. De grootste verrassing? Dat is misschien wel de titel van de game. Overwatch 2 zal vanaf nu namelijk door het leven gaan onder de naam Overwatch 2. Voor Nintendo Switch 2-bezitters is er goed nieuws, Overwatch zal namelijk ook naar de nieuwste console van Nintendo komen. Een releasedatum is vooralsnog onbekend. Wél is onthuld dat de Switch 2-versie beschikbaar zal komen tijdens het tweede seizoen van de game.

De game wordt opnieuw opgesplitst in verschillende seizoenen. Seizoen 1 begint op 10 februari 2026. Er komt een jaarlijks verhaal met een begin, midden en einde. Het verhaal ontvouwt zich over zes seizoenen per jaar. De game biedt in-game evenementen, geanimeerde heldentrailers, korte verhalen en strips. Ook worden nieuwe personages geintroduceerd.

Informatie die werd vrijgegeven kun je in onderstaande video bekijken. Zo krijgen we details rondom een narratief welke een jaar zal duren en zien we nieuwe anti-helden voorbij komen.