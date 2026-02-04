GRIDbeat! komt naar Nintendo Switch, demo deze maand al

Uitgever Acclaim en ontwikkelaar Ridiculous Games slaan de handen ineen voor hun nieuwe project: GRIDbeat! Deze rhythm-based dungeon-crawling hacking game is vandaag aangekondigd voor Nintendo Switch. Hoewel er nog niets bekend is over een releasedatum, komt er later deze maand al wel een demo uit.

We zeiden het al: rhythm-based, dungeon-crawling hacking game. Gridbeat heeft het allemaal. In deze game heb je Knoss.OS gehackt, het zwaarst beveiligde netwerk ter wereld, en je steelt een hoop belangrijke data. Weer heelhuids uit dit mainframe komen is echter een hele andere kwestie. Elk level is een uitgestrekt labyrint in de vorm van een dungeon vol puzzels, vijanden en allerlei gevaren, waarbij jouw tactische skills op de proef worden gesteld. EN je gevoel voor ritme, want alles gaat op de maat. Cruciaal om de levels te halen. Vind krachtige software-upgrades, ontdek geheimen en neem het op tegen kwaadaardige AI bosses tijdens je ontsnapping uit het mainframe. Ook de soundtrack is het vermelden waard, want in een game waar ritme centraal staat, staat de muziek natuurlijk op de voorgrond. De trailer onder aan dit artikel laat je precies zien hoe het allemaal werkt.

En terwijl we wachten op de releasedatum van GRIDbeat!, kunnen we later deze maand dus al in de demo duiken. Deze biedt drie moeilijkheidsniveaus. Spelers kunnen dus op meerdere manieren kennismaken met de game voordat ze later echt met mainframe van Knoss.OS induiken.