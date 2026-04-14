Overwatch verschijnt vandaag voor de Switch 2

Overwatch (dat tot een maand geleden nog Overwatch 2 heette) heeft een releasedatum gekregen voor de Switch 2. Verrassing: die versie komt vandaag uit! Dat laat ontwikkelaar Blizzard weten. De Switch 2-versie van de online hero shooter belooft verbeterde graphics en audio, én 60 fps in zowel handheld- als docked-modus. Blizzard geeft aan dat deze technische verbeteringen ‘de game-ervaring aanzienlijk verbeteren’.

Ook verschijnt vandaag Seizoen 2, getiteld Reign of Talon: Summit. Die begint om 11:00 uur PT (dat is 20 uur vanavond bij ons). Mogelijk gaat dan ook pas de Switch 2-versie live. Houd vooral de Nintendo eShop in de gaten als je wilt upgraden of de game voor het eerst wilt spelen. Hieronder vind je een vers van de pers-trailer voor Seizoen 2. Daarin maak je kennis met de nieuwste Damage Hero: Sierra. Als hoofd beveiliging van Watchpoint: Grand Mesa is zij er trots op de mensen om haar heen te beschermen. Daarom beschikt ze over een geweer en een gevechtsdrone genaamd Dorothy. Maak je klaar voor een speciaal evenement van drie weken waarin je haar verhaal in de game kunt beleven. Wil je meer weten? Kijk dan hier op de officiële website van Overwatch.

