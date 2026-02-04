Metroid Prime 4: Beyond sowieso meer dan een miljoen keer verkocht

Gisteren verschenen de kwartaalcijfers van Nintendo. Hiermee werden ook verkoopcijfers gedeeld van games die een miljoen of meer op een platform hebben verkocht. Zo werd bekend dat Kirby: Air Riders al op 1,75 miljoen zat. Opvallend was dat Metroid Prime 4: Beyond volledig afwezig in de rapportage. Hierdoor leek het alsof de game tussen 4 december en 31 december minder dan een miljoen had verkocht. Dat terwijl het theoretisch zelfs nog bijna 2 miljoen had kunnen zijn. Dit aangezien Nintendo alleen cijfers deelt wanneer de game op de Switch 1 of Switch 2 meer dan een miljoen verkoopt.

Vandaag is er echter bekend geworden dat de game totaal over beide platformen in elk geval meer dan een miljoen keer heeft verkocht. Dit via Stephen Totilo, een bekende Amerikaanse gamejournalist die de bevestiging van Nintendo heeft ontvangen. Nu is een miljoen in een maand zeker niet slecht voor Metroid, maar gezien de enorme ontwikkelperiode zal het zeer waarschijnlijk nog geen winstgevende game zijn voor Nintendo.