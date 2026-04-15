Overwatch (Switch 2) heeft prestatie-issues – Blizzard werkt aan patch

Gisteren verscheen Overwatch ook voor de Switch 2. Helaas merkten spelers al snel dat deze versie niet de beloofde prestatie op de Switch 2 levert. Zo zijn er op verschillende posts te lezen waarin mensen klagen over de framerate en hoe die zeker geen 60 fps is. Het lijkt volgens hen of ze gewoon nog de Switch 1-versie spelen. Blizzard reageerde snel op deze berichten via hun officiële forum. Ze geven aan op de hoogte te zijn van de geconstateerde issues en bevestigen dat er al een patch in de maak is. Wanneer de update uitkomt is niet duidelijk, maar laten we hopen dat dit spoedig gaat zijn. Mocht je dit probleem zelf zijn tegenkomen, er wordt dus aan gewerkt!

