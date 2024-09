Phantom Brave: The Lost Hero krijgt releasedatum in nieuwe trailer

Afgelopen juni werd Phantom Brave: The Lost Hero aangekondigd in de Nintendo Direct. Deze game, een nieuw avontuur in de Phantom Brave-serie, kreeg toen een globale releasedatum mee van 2025. Daar is nu verandering in gekomen. Door middel van een nieuwe trailer is bekend geworden dat de game op 30 januari 2025 op consoles zal verschijnen, waaronder de Switch. Deze trailer kun je hieronder bekijken. Tevens is er bekend geworden dat er een demo onderweg is, welke dit jaar nog te spelen zal zijn.

In The Lost Hero speel je als Marona, een bijzondere vrouw die de gave heeft om met Phantoms te praten. Samen met een bevriende Phantom, Ash, ga je op reis door de wereld Ivoire. Deze reis wordt opgeschrikt door een aanval van geestpiraten en het is aan jou om een team van Phantoms samen te stellen om deze te verslaan. Deze Phantoms kun je rekruteren, toewijzen aan objecten en fuseren met Marona. Met een totaal aan 50 personages en 300 vaardigheden kun je je team naar hartenlust aanpassen om je voor te bereiden op de turn-based gevechten tegen de Shipwreck Crew.