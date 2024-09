[Preview] Worship – Word Pikmin-cultleider

Worship springt er zowel qua stijl als qua inhoud uit. Deze zwart-witte wereld wordt namelijk het toneel van een roguelike multiplayer-game waar jij als cultleider de hoofdrol speelt. Wij mochten op gamescom alvast meekijken naar deze lugubere (en schattige) game van Chasing Rats Games. Worship begon als succesvol gefinancierd Kickstarter-project in 2021 (nog voor de release van Cult of the Lamb, voor wie gelijkenissen ziet) en na wat vertraging wordt het spel in 2025 verwacht. Een pc-release staat sowieso op de planning, al moeten er nog keuzes worden gemaakt op consolegebied. Een Switch (2)-release is dus nog mogelijk (en uiteraard een fantastisch idee). Lees meer in onze Worship-preview!

Een voor allen

In Worship speel je de cultleider van een cult die draait om een door jouw gekozen godheid. Deze god wil jij laten herrijzen, en dat heeft aardig wat voeten in de aarde. Allereerst is een cult van één persoon natuurlijk niet heel indrukwekkend. Het is dan ook de bedoeling dat je nieuwe volgelingen werft. Deze volgers kun je vervolgens in Pikmin-stijl aan het werk zetten, bijvoorbeeld door ze spullen te laten dragen of je vijanden te laten bevechten. Maar Pikmin is niet de enige game wiens invloeden je terugziet: er zitten namelijk ook elementen in die aan klassieker Okami doen denken. Je hebt als cultleider namelijk beschikking over verschillende rituelen, waarmee je bijvoorbeeld volgelingen bekeert of vijanden aanvalt. Deze roep je in door specifieke patronen op de grond te schrijven met bloed. Dit kost je levenspunten als je het zelf doet, maar hier kun je ook een volgeling voor inzetten! Klinkt misschien zielig, maar er is me verzekerd dat ze het niet erg vinden. Mocht je volger ‘leeg’ zijn, dan kun je er daarnaast nog mee gooien naar vijanden. Multifunctioneel dus.

De lijn- en kleurstijl van Worship zijn erg opvallend. Ik heb me laten vertellen dat het team zich hiervoor liet inspireren door de game KIDS. Wat mij betreft werkt het ook perfect met het duistere thema van de game. De manier waarop het rode bloed en paarse accenten afsteken tegen de ondergrond geeft een prachtig effect. Het zorgt er daarnaast voor dat je volgelingen er lekker leuk en koddig uitzien (compleet met billetjes, alwaar ik extra op gewezen werd tijdens de preview).

Stel je god tevreden

Worship is een roguelike en heeft een duidelijke gameplay-loop die uit twee delen bestaat. In het eerste deel moet je je toewijding aan je god laten blijken. Dit doe je bijvoorbeeld door vijanden te verslaan of offers te brengen die je vindt in de omgeving. Soms kom je ook kleine puzzeltjes of willekeurige gebeurtenissen tegen. In de preview liepen we bijvoorbeeld langs een opvallend rotsblok. Door de volgers aan het werk te zetten, kon je dit blok steen langzaam veranderen in een beeld van jouw god. Maar als je het nogmaals aanklikte terwijl het beeld eigenlijk al goed was, dan sloopten je volgers het een beetje. En daar is je god niet over te spreken!

Tijdens het rondlopen vond je soms ook grote gekleurde kristallen: catalysts. Deze gaven afhankelijk van hun kleur verschillende bonussen aan jouw cultleider of diens volgers. Je kon er echter ook nieuwe rituelen door vrijspelen. De ruimte voor catalysts was beperkt, dus je moet tactische keuzes maken. Niet alles wat je vindt, zul je ook kunnen gebruiken! Als je dan de goede catalysts hebt geactiveerd en je toewijdingsniveau hoog genoeg is, word je door je god op de proef gesteld. Dit houdt in dat jij en je volgers het op moeten nemen tegen een vijand van het geloof in een boss battle. Dit alles natuurlijk om het herrijzen van jouw god én het einde van de wereld te bespoedigen!

Conclusie

Worship belooft een vernieuwende blik op het ‘cult-genre’ te zijn. Hoewel de inspiratie van Pikmin terug te zien is, lijkt het in de verste verte niet meer op dit bronmateriaal. In goede zin! Hoewel er ook multiplayer-functionaliteiten zijn aangekondigd, heb ik deze niet teruggezien tijdens de Worship-preview. Ik ben benieuwd hoe dit invulling gaat krijgen, want als het goed wordt uitgevoerd heeft dit ontzettend veel potentie. De beelden die ik van de Steam-pagina heb gehaald, lichten in elk geval een tipje van de sluier op. In onderstaande video word je nog kort door de gameplay gewandeld. Als er definitief nieuws over een Switch-release is, dan hoor je het uiteraard van ons.

Wil je zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.