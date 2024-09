Horror RPG Camp Sunshine krijgt Switch-versie

Uitgever Hound Picked Games en ontwikkelaar Fossil Games hebben aangekondigd dat Camp Sunshine naar de Switch komt. Deze indie bestaat alweer even: deze game, ontwikkelt door twee personen, verscheen in 2016 op Steam. Daar werd hij ontzettend goed ontvangen, en de makers kunnen niet wachten om deze 16-bit camp horror slasher game aan een compleet nieuwe generatie te laten zien. Voor de gelegenheid is er een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken. De game verschijnt op 9 oktober op de Nintendo Switch.

In Camp Sunshine stap je in de schoenen van Jez, een kind dat naar zomerkamp gaat. Dit zou een leuke en onvergetelijke ervaring moeten worden, maar dingen pakken al snel anders uit. Wanneer Jez ’s nachts wakker wordt ontdekt hij verschrikkelijke dingen: bloedvlekken overal en een bloeddorstige moordenaar die iedereen afslacht. Het is aan jou om deze nachtmerrie te overleven, waar in elke schaduw gevaar schuilt en ontsnapping een verre droom is. Er is maar één manier om te overleven: ontrafel het vreemde mysterie achter de Summer Camp Slasher. Wat is er allemaal in dit kamp gebeurd?