Pokémon Legends: Arceus soundtrack toegevoegd aan Nintendo Music

Het is weer tijd voor de wekelijkse update van Nintendo Music. Vorige week verscheen een tweede Mario Kart. Deze week is de soundtrack van Pokémon Legend: Arceus toegevoegd aan de applicatie. Pokémon Legends: Arceus verscheen op 28 januari 2022 voor de Nintendo Switch. Ter ere van de derde verjaardag van de release zijn in totaal 102 nummers toegevoegd aan Nintendo Music. Je kunt genieten van meer dan 4 uur aan muziek uit de game.

Pokemon Legends: Arceus is now available for streaming on the Nintendo Music app! #Nintendo #NintendoMusic pic.twitter.com/erf4gqHxFw — Nintendo Music Updates (@NinMusicUpdates) January 28, 2025

Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd.

Beluister nu de nummers van Pokémon Legends: Arceus en deel jouw mening over Nintendo Music!