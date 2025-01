Splatoon 3’s Chocolade Splatfest is terug!

Na Splatoon 3’s FrostyFest van 11-13 januari jl. mogen we alweer een volgend Splatfest verwelkomen. Zojuist heeft Nintendo Nederland op X laten weten dat er een nieuw Splatfest aanstaande is. Die zal gehouden worden in februari. En wel met een bekend thema, want het chocolaatje uit 2023 smaakte naar meer.

Het chocolade Splatfest vindt plaats van zaterdag 8 februari om 01.00 uur tot maandag 10 februari 2025 om 00.59 uur. De vraag waarop spelers antwoord zullen moeten geven luidt: “Wat is de lekkerste chocolade? Wit, puur of melk? Zodra het evenement voorbij is, lees je de resultaten weer op Daily Nintendo. In 2023 ging team witte chocolade er met de winst vandoor. De vraag is of ze dat een tweede keer gaat lukken.

Voor welk team ga jij strijden: puur, melk of wit? Laat het ons weten in de reacties!