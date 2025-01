Ravenswatch krijgt launchtrailer

Het is alweer eventjes geleden dat we voor het eerst kennis konden maken met Ravenswatch, maar nu is de release van de Switch-versie dan eindelijk een feit. Om de release te vieren is een gloednieuwe launchtrailer online gezet en deze kun je hieronder bewonderen.

Ravenswatch is een top-down roguelike actiegame waarin je als helden uit verhalen en legendes speelt. Denk hierbij aan Roodkapje of de Sneeuwkoningin, al hebben ze allemaal een unieke twist die hun gameplay uniek maakt. Zo leid Roodkapje aan de weerwolfziekte en heeft de sneeuwkoningin een heleboel boze krachten die ze in toon moet houden. Speel met negen vertrouwde helden, die door deze twist wel iets duisterder en gewelddadiger zijn dan je je herinnerd… maar aangezien ze hier hordes gruwelijke monsters moeten verslaan is dat misschien maar goed ook.

De game draait om ‘De Nachtmerrie’, een kaad dat de droomwereld is binnengedrongen en alles aantast wat hij tegenkomt. Het is aan de helden om het balans te herstellen, maar daar heb je niet eeuwig tijd voor. Je hebt drie dagen en drie nachten om sterker te worden, waarna je het tegen de baas van het hoofdstuk opneemt. Met elk level dat je voltooit, verdien je het recht om een nieuw talent te kiezen en de vaardigheden van je helden te verbeteren. Combineer talenten, voorwerpen en dromen tot de krachtigste creaties. Weet jij uiteindelijk de nachtmerrie te verslaan? Gelukkig hoef je dit niet allemaal zelf te doen… de game is naast alleen ook in co-op te spelen met maximaal vier spelers.