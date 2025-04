GameCube-games komen naar Nintendo Switch Online

Met de komst van de Switch 2 introduceert Nintendo een nieuwe retrocategorie voor Nintendo Switch Online. Een speciale expansion pack – speciaal voor de nieuwe console – laat je binnenkort ook GameCube-titels spelen.

Op de releasedatum van de Nintendo Switch 2, 5 juni, gaat ook Nintendo Switch Online al meteen in voor dit nieuwe model. Daar hoort ook de GameCube Expansion Pack bij, die je alleen op de Switch 2 kunt gebruiken. Hiermee voegt Nintendo een nieuwe retrocatalogus toe aan een steeds maar groeiende collectie. Je kon natuurlijk al games spelen voor bijvoorbeeld de Super NES, Nintendo 64, Sega Genesis en GameBoy Advance. En aangezien de GameCube tegenwoordig ook als retro wordt gezien, wordt deze geliefde console nu ook aan het rijtje toegevoegd. Voel je je al oud?

De GameCube-collectie begint met een selectie games om je vingers bij af te likken. Een van de meest noemenswaardige titels is waarschijnlijk wel The Legend of Zelda: The Wind Waker, maar ook titels als Soulcalibur II (inclusief een verschijning van Link) en F-Zero GX maken hun opwachting. Nintendo geeft aan dat de gameselectie in de loop der tijd uitgebreid zal worden. Bovendien wordt zowel lokale als online co-op ondersteund.