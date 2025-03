Nieuwe Pokémon TCG-uitbreiding Scarlet & Violet—Destined Rivals aangekondigd

The Pokémon Company International heeft vandaag een nieuwe uitbreiding van de populaire Pokémon Trading Card Game aangekondigd: Scarlet & Violet—Destined Rivals. Deze uitbreiding zal vanaf 30 mei 2025 wereldwijd verkrijgbaar zijn bij deelnemende winkels.



In Scarlet & Violet—Destined Rivals keert het populaire mechanisme ‘Pokémon met Trainer’ terug, maar met een wending door de introductie van het beruchte Team Rocket, een misdaadorganisatie in de Pokémon-wereld. Spelers kunnen naar keuze hun krachten bundelen met heroïsche duo’s zoals Ethan en Ho-Oh ex of Cynthia en Garchomp ex. Of ze kunnen voor een schurkachtig avontuur gaan door onder leiding van Giovanni samen te spannen met Team Rocket en hun Pokémon, zoals Mewtwo ex.



Daarnaast kunnen spelers het karakteristieke artwork van nieuwe Pokémon-kaarten met Trainer ontdekken. Deze tonen de speciale band tussen bedreven Pokémon Trainers en hun Pokémon. Hierbij staat op elke kaart de naam van de Trainer.



Hier volgt een aantal opvallende kaarten in Scarlet & Violet—Destined Rivals:

83 nieuwe kaarten van Team Rocket

17 Pokémon ex, waaronder 10 Pokémon ex met Trainer

23 Illustration Rare Pokémon

11 speciale Illustration Rare Pokémon

6 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten

Spelers kunnen Scarlet & Violet—Destined Rivals bij deelnemende winkels wereldwijd verkrijgen in booster packs, Elite Trainer Boxes en speciale collecties.



Spelers van de Pokémon TCG kunnen Scarlet & Violet—Destined Rivals al vóór de lancering spelen door mee te doen aan een van de vele try-outtoernooien die gehouden worden in het kader van het Play! Pokémon-programma, dat vanaf 17 mei 2025 plaatsvindt bij deelnemende onafhankelijke winkels.



Voorafgaand aan de release van de traditionele versie kunnen spelers Scarlet & Violet—Destined Rivals digitaal spelen op 29 mei 2025 via de Pokémon TCG Live-app voor iOS-, Android-, macOS- en Windows-apparaten. Spelers kunnen nieuwe Pokémon-kaarten met Trainer verzamelen en tijdens gevechten inzetten en in-game bonussen krijgen door op de app in te loggen.



Ga voor meer informatie over de Pokémon TCG naar pokemon.com/TCG.