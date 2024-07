Grapple Dogs: Cosmic Canines is uitgesteld

We zullen iets langer moeten wachten.

In mei werd Grapple Dogs: Cosmic Canines aangekondigd, het vervolg op de originele Grapple Dogs-game. Hoewel de game eigenlijk op 15 augustus uit zou komen, laat Super Rare Games nu weten dat hij een maandje later zal uitkomen. De nieuwe datum is nu 12 september.

Even een opfrisser nodig? Grapple Dogs: Cosmic Canines is een aankomende platformgame die barst van de razendsnelle actie. met diverse skills zoals fire-dashing en magnetisch grijpen baan jij je een weg door de diverse levels. Volledig in pixelart-stijl! Elke wereld biedt weer nieuwe levels, collectibles en geheimen om te ontdekken.

In Grapple Dogs: Cosmic Canines heb je keuze uit twee personages. Fan van snelheid en behendigheid? Dan speel je als puppy Pablo, de held uit het eerste deel. Ga je liever voor het zwaardere geschut? Dan is het nieuwe personage Luna misschien meer iets voor jou. Zij heeft eerder de mentaliteit ‘eerst schieten, dan vragen stellen’ en is dan ook uitgerust met een arsenaal aan wapens.

Dat belooft een hoop actie, maar helaas moesten we dus iets langer wachten dan gedacht. Er is geen reden gegeven voor de vertraging, dus laten we hopen dat het bij een maandje blijft.