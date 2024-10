[Preview] Biped 2 – Een grappige en unieke co-op game

In 2020 verscheen de co-op game Biped. In deze game speelde iedere speler een robot en gebruikte je daarvoor enkel de twee thumbsticks om hun lange en gigantische benen te bewegen. De parcoursen en puzzels waar je als speler mee in aanraking kwam, maakten creatief gebruik van de gekke bewegingen die je met de benen van de robots moest maken. Nu, ruim vier jaar later, komt ontwikkelaar NEXT Studios met een vervolg in de vorm van Biped 2. Dit vervolg is lokaal en online in co-op speelbaar met maximaal vier personen en moet ergens in het tweede kwartaal van 2025 verschijnen. Tijdens onze afspraak met game-uitgever Owlcat Games op gamescom, mochten we alvast met de game aan de slag. Lees hier wat wij daarvan vonden.

Onwennige en lachwekkende besturing

In Biped 2 bestuurt iedere speler een robot (Aku of Sila) met twee thumbsticks, waarbij de sticks elk één been bewegen. Het lopen gaat niet door simpelweg beide thumbsticks naar voren te duwen. Wanneer je je stick in een richting duwt, strekt je karakter zijn been in die richting. Hierdoor moet je regelmatig cirkelvormige bewegingen maken om van A naar B te komen. Deze vreemde en ongemakkelijke manier van lopen zorgt geregeld voor lachwekkende situaties, want alle obstakels die je onderweg tegenkomt spelen in op deze unieke vorm van navigatie.

Zo kwamen we tijdens onze speelsessie bijvoorbeeld een bal tegen die we moesten meenemen. De personages waarmee je speelt hebben echter geen handen, waardoor je de bal aan je voet moet plakken en deze met je stick naar de voet van de andere speler moet trekken. Aangezien de besturing zo precies en onwennig is, ging dit bijzonder vaak mis. Wanneer je de stick iets te ver naar voren duwt, loopt je personage al naar voren en rolt de bal weg van je voeten. Deze kleine foutjes aan beide kanten zorgen voor veel lachmomenten, zeker wanneer je een obstakel bijna hebt overwonnen en de ander het net verpest. Deze momenten deden mij erg denken aan de game It Takes Two, een andere co-op game die draait om samenwerken.

Samenwerken is essentieel

De obstakels die je moet trotseren zijn moeilijk, maar de game voelt nergens irritant of oneerlijk omdat je altijd weet dat het probleem bij jou ligt. Later in de demo kregen we te maken met een parcours waarbij we op knoppen moesten staan die een looppad vrijmaakten voor de andere speler. Hierbij moest je weer heel secuur en voorzichtig je voet neerzetten op één knop, om daarna de volgende te plaatsen op het andere vak. Ondertussen loopt je medespeler over het parcours dat jij maakt met je plaatsingen.

Loop je iets te snel, dan verschijnt het volgende platform al voordat je medespeler de mogelijkheid had om erop te staan, met als gevolg dat hij naar beneden valt. Maar loop je te langzaam, dan is de kans groot dat hij of zij door een vijand of projectiel wordt geraakt. Tijdens de demo konden wij maar één level spelen, maar hierin zaten al vier of vijf verschillende soorten uitdagingen en parcoursen. Als er al vijf soorten uitdagingen in één level zitten, ben ik heel benieuwd hoe dat in de uiteindelijke game zal zijn.

Mech-actie

Richting het einde van de demo was er ook nog een uitdaging waarin mijn medespeler en ik samen een mech moesten besturen. Het interessante hieraan is dat de gameplay aanzienlijk verschilt afhankelijk van welk deel van de mech je bestuurt. Zo konden we bij elke poging kiezen tussen de benen en de romp. Degene die de romp bestuurde, moest projectielen weerkaatsen met een schild, terwijl de speler die de benen bestuurde uiteraard de bewegingen van de robot regelde.

Het leuke aan dit gedeelte was dat de gameplay van de benen voor een aanzienlijk andere speelervaring zorgde dan die van de romp. Waar de speler met de romp veel moest letten op de omgeving en de plekken waar de raketten vandaan kwamen, was de speler met de benen vooral bezig om op de juiste platformen te belanden. Het verschil in gameplay kan er ook voor zorgen dat je als speler vaker terug wilt naar dezelfde levels om ze op een andere manier te ervaren.

Ook in singleplayer speelbaar

Hoewel de game bedoeld is om in co-op te spelen, heb je als speler ook de optie om hem volledig in singleplayer te spelen. De andere robot wordt dan bestuurd door een AI. Dit heb ik tijdens mijn speelsessie niet gedaan, dus ik kan niet zeggen of dit goed werkt. Omdat deze game echter zo draait om samenwerken en de grappige momenten die daarbij horen, denk ik dat een groot deel van de magie daarmee verloren gaat. Het is in ieder geval fijn dat de optie beschikbaar is voor mensen die niemand kunnen vinden om mee te spelen.

Grappige en unieke co-op game

Op het eerste gezicht lijkt Biped 2 een hele grappige en diverse co-op game te worden. In de demo van een half uur ben ik al zes verschillende soorten puzzel- en platformuitdagingen tegengekomen, die elk sterk inspeelden op de unieke navigatie met de control sticks. Deze aparte en onwennige vorm van navigatie zorgt voor geniale gameplaymomenten. Dankzij deze momenten zul je een betere band opbouwen met je co-op partner. Het lijkt daarmee dan ook een ideale game te worden om met je geliefde of je beste vriend/vriendin te spelen. Wil je meer lezen over onze gamescom coverage? Klik dan op deze link.