Deze Mario & Luigi: Brothership-bundel is nu vooraf te bestellen via de My Nintendo Store

Deze Mario & Luigi: Brothership-bundel is nu vooraf te bestellen via de...

Over precies een maand kunnen Switch-bezitters aan de slag met Mario & Luigi: Brothership. Mocht je dit spel nog nergens besteld hebben, dan is dit misschien wel hét artikel voor jou! Vanaf nu is er namelijk een bundel vooraf te bestellen via de My Nintendo Store. Deze speciale Mario & Luigi: Brothership-bundel bevat niet alleen de game, maar ook een sleutelhanger, een bagagelabel en een stempelset. Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens een SteelBook-hoes cadeau. De bundel is hier te koop voor een bedrag van €67,49.

Mocht je het bedrag toch iets te hoog vinden, maar hoe dan ook deze SteelBook-hoes in bezit hebben, dan heb ik goed nieuws voor je. Deze krijg je namelijk ook cadeau bij aankoop van de fysieke versie van Mario & Luigi: Brothership. Let er wel op dat je het spel dan vooraf moet bestellen via de My Nintendo Store. De goodies zijn op onderstaande afbeelding te bewonderen!

Kies jij voor het duurdere bundel met alle extraatjes of neem je genoegen met de SteelBook-hoes? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd.