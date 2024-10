[Preview] Symphonia – Een lust voor het oor

Naast dat ik een trouwe Nintendo-fan ben, werk ik in ook als muziekdocent. Ik heb altijd interesse gehad in games die veel tijd en moeite steken in hun muziek. Symphonia doet daar nog eens een schep bovenop! Op gamescom kon ik de game alvast uitproberen en hieronder lees je dan ook mijn eerste indrukken.

Een andere kijk op een 2D-platformer

Van al mijn afspraken op gamescom keek ik stiekem misschien wel het meeste uit naar deze. Symphonia brengt mijn favoriete werelden samen, namelijk muziek en een goede 2D-platformer. Net als bij bijvoorbeeld Mario-games is het verhaal niet al te ingewikkeld. In deze game draait het om de virtuoso Philemon die met zijn viool en strijkstok de wereld weer moet laten leven. Laat nu net die viool de sleutel zijn tot veel geheimen, maar de focus ligt ook weer niet volledig op muziek.

Uiteindelijk gaat het bij Symphonia toch ook gewoon om het behalen van het level om door te kunnen naar de volgende. Daar komen de aloude skills weer om de hoek kijken. Behendig kunnen springen, walljumps, obstakels ontwijken en ga zo maar door. Veel vaardigheden zullen waarschijnlijk al in je vingers zitten door games als Rayman Legends, 2D Mario-games en allerlei andere platformers. De originele saus van Symphonia is het muzikale element. Dankzij de meegebrachte viool en strijkstok kan Philemon soms mechanismen in de game activeren die hem een stap verder brengen. Zo kan een prachtige serenade ervoor zorgen dat er een grote deur opengaat, er kussens uit de lucht komen vallen of dat sommige gebieden beter begaanbaar worden. Het zijn een aantal kleine voorbeelden die ik mocht ervaren tijdens de demo, maar er werd mij beloofd dat er nog veel meer toepassingen zullen zijn.

Het lukte mij om in 15 minuten een flink aantal levels door te komen. Deze levels waren echt gebouwd om de besturing onder de knie te krijgen, want die verschillen uiteraard wel wat van andere vergelijkbare games. Zo moest ik echt even wennen aan de sprong van Philemon. Je kon een soort extra sprong maken in de lucht, waardoor een richel net te halen was. Helaas ging het bij nogal vaak mis qua timing. Uiteindelijk kreeg ik het wel door. Zo waren er ook nog wel wat andere puntjes

Prachtige muziek die te weinig te horen was

Na het spelen van de demo zijn er voor mij nog wel wat zorgen. Ik hoop echt dat de ontwikkelaar weet wat ze met de game willen doen. Het moet een zogenoemde ‘non violent’ game zijn, wat helemaal goed is. Echter ben ik wel benieuwd naar de moeilijkheidsgraad. Het tot leven laten komen van de wereld door muziek klinkt als een prachtig idee, maar komen er dan nog wel eindbazen voor? Is het ene gebied moeilijker ‘wakker te krijgen’ dan de andere wereld? Er bekropen mij nogal wat vragen, alleen kon de ontwikkelaar daar nog niet veel over zeggen jammer genoeg.

Daarnaast klinkt er prachtige muziek in Symphonia, maar mag die naar mijn idee nog veel meer gebruikt worden. Eigenlijk hoorde ik tijdens de demo alleen mooie melodieën als Philemon iets moest spelen. Bijvoorbeeld om een deur open te maken. Er was gek genoeg weinig achtergrondmuziek. Gelukkig nam de ontwikkelaar deze feedback echt ter harte en zouden ze hier nog naar kijken. Het zou zonde zijn als de soundtrack zo weinig te horen is als in de demo. De game is namelijk alleen al de moeite waard door deze mooie muziek!

Symphonia is een absolute aanrader

Eén van de grote verrassingen van gamescom durf ik wel te zeggen. Symphonia neemt ons mee in een betoverende muzikale reis door prachtig vormgegeven werelden. Er is echt veel aandacht besteed aan de bewegingen van Philemon en naar de soundtrack. Een 2D-platformer die weer eens iets totaal anders doet. Dat is toch al een reden om deze game te gaan spelen? Symphonia zou dit nog dit jaar uit moeten komen op de Nintendo Switch. Er is helaas nog geen precieze releasedatum.

Wil je zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.