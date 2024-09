[Preview] CRKD’s Switch-hardware line-up 2024 – Fijne controllers voor specifieke situaties!

Hoewel we op gamescom veelal games van indiepartijen spelen, krijgen we ook nog weleens de kans om geheel nieuwe hardware uit te proberen. Hardware die ervoor moet zorgen dat jouw ervaring met de Switch erop vooruitgaat. Dat was deze editie niet anders. Zo hadden we een afspraak met CRKD, om nieuwe Switch-hardware en controllers te checken. Vorig jaar vertelden we al enthousiast over de Nitro Deck. Deze gamescom mochten we aan de slag met zijn grote opvolger de Nitro Deck+ en met een hele unieke sleutelhangercontroller genaamd de Atom. Lees hier wat wij daarvan vonden.

Nitro Deck+

Na een korte introductie van de PR-manager kreeg ik de Nitro Deck+ in mijn handen. En dat viel me niet tegen. Vooral de triggers aan de achterkant voelden erg lekker aan. In tegenstelling tot de Switch-triggers kun je deze heel diep indrukken. Dit maakt ze ook fijner voor bijvoorbeeld racegames om aan te geven hoe hard je het gaspedaal wilt indrukken. Verder voelden de knoppen allemaal erg prettig aan. Ze zijn iets dieper dan de knoppen op de Switch Joy-Cons en reageren iets sneller op inputs. De korte reactietijd heeft ook te maken met de low-latency van de USB-C aansluitingen op de Nitro Deck+. De stick-tops zijn verder erg stevig en ook verwisselbaar.

Verder heeft de Nitro Deck+, zoals iedere professionele game-controller, herprogrammeerbare knoppen aan de achterkant en de zijkant. Tijdens mijn speelsessie heb ik daar echter weinig gebruik van gemaakt. Maar mocht jij ambities hebben om op professioneel niveau Mario Kart, Smash of Splatoon te spelen, dan kunnen deze knoppen jou mogelijk helpen om bepaalde acties sneller uit te voeren.

Nooit meer last van drift

Buiten het feit dat de Nitro Deck+ fijn in de hand ligt en diverse extra knoppen heeft, neemt het ook verschillende problemen weg. Als je al een tijdje een Nintendo Switch bezit, dan is de kans groot dat je weleens te maken hebt gehad met stick-drift. Om dit probleem tegen te gaan, gebruikt de Nitro Deck+ speciale Hall Effect-sensoren die dit moeten voorkomen. Het is voor mij moeilijk om te zeggen hoeveel effect ze op de lange termijn hebben en of het drift permanent wegneemt. Ik heb er tijdens mijn speelsessie gelukkig geen last van gehad.

Hiernaast is het zo dat de Nitro Deck+ de Joy-Cons helemaal niet gebruikt. Wanneer je in handheld-modus speelt, krijg je hierdoor dus geen last meer van kalibratieproblemen met de Joy-Cons omdat de Switch ze ineens niet meer kan vinden. Hij registreert de behuizing van de Nitro Deck namelijk als de Joy-Cons. Een ander probleem dat de Nitro Deck Plus wegneemt, is het gebrek aan een dock. Wanneer je je Switch graag wilt meenemen naar vrienden om op tv te spelen, moet je er nu aan denken om ook een dock mee te nemen. De Nitro Deck+ bevat een HDMI-port aan de achterkant. Hierdoor kan de console direct verbinding maken met je TV of monitor en heb je hier geen dock meer voor nodig.

Symmetrische pookjes

Hoewel ik heel positief ben over de Nitro Deck+, was er wel één ding dat ik er minder fijn aan vond. Dat is namelijk de plaatsing van de actieknoppen. Deze zitten onder de thumbstick. De PR-manager vertelde me dat ze dit hebben gedaan vanwege de feedback die er uit de community kwam op de voorganger. Die had de sticks asymmetrisch staan en werd daarop bekritiseerd.

De Nitro Deck+ lijkt daardoor een klein beetje op de Wii U-gamepad. Echter had die de knoppen iets dichter onder de rechter-thumbstick geplaatst waardoor er meer ruimte was aan de onderkant. Ik moest mijn handen echt naar de onderkant van de handheld bewegen om de knoppen goed te kunnen raken. Zoals eerder gezegd zijn de knoppen zelf prima, alleen vond ik deze manier van vasthouden minder prettig. Het is daarom maar goed dat ze voor mensen zoals ik de oude nog verkopen tegen een lagere prijs. Mocht je interesse hebben in de Nitro Deck+ dan zou ik dus goed kijken naar je eigen gamevoorkeuren en of bepaalde nieuwe features wel echt iets voor je zijn. Want anders kun je met de oude van vorig jaar misschien beter uit de voeten.

Atom – een grappig hebbedingetje

Nadat we de Nitro Deck+ uitgebreid onder handen hadden genomen, kwam de PR-manager met een andere interessante gadget: de Atom. De Atom is een controller met de grootte van een sleutelhanger. Hij is erg klein en daardoor makkelijk met je mee te nemen. Ondanks zijn formaat kun je hem wel verrassend comfortabel met vier vingers besturen. De controller heeft de vorm van een SNES-controller. Je hebt dus geen sticks en moet het doen met enkel een D-pad. Dit beperkt wel de games die je met deze controller kunt spelen. De Atom kun je met Bluetooth op elk Bluetooth-ondersteunend apparaat gebruiken. Het is vooral een leuke controller om op je telefoon te gebruiken, wanneer je bijvoorbeeld lang onderweg bent.

Dit is echter wel een hele specifieke niche. Want hoewel deze sleutelhangercontroller prima werkt voor zijn formaat, speelt een normale controller nog altijd fijner. Je zult hem dan ook niet snel pakken wanneer je thuis een middagje serieus gaat gamen. De Atom is daarmee vooral een leuk hebbedingetje om in je vitrinekast te zetten of om mee te nemen op een (lange) treinreis. De controller is mooi vormgegeven en door zijn kleine ontwerp een hele grappige collectible. De Atom kost slechts 25 euro. Dat is wat mij betreft een prima prijs voor de verzamelaars onder ons.

Moet je nu nog upgraden?

Hoewel de Atom een leuke controller is die je naast je Switch nog jarenlang casual kunt gebruiken, is de Nitro Deck+ een controller die bedoeld is om je ervaring met de huidige Switch in handheldmodus te verbeteren. Het is echter zo dat we ons nu in het 8ste en laatste jaar van de levenscyclus van deze console bevinden. Je kunt je daarom afvragen of dit nog wel een handig moment is om te upgraden naar deze nieuwe en verbeterde controller. De Nitro Deck+ kost €79,99, wat ik toch wat aan de dure kant vind voor een upgrade. Zeker wanneer je bedenkt dat je hem volgend jaar waarschijnlijk niet kunt gebruiken op de Switch 2.

Als deze controller in jaar 3 of 4 was verschenen, zou ik hem zeker hebben aanbevolen. De controller lost de grootste problemen van de Joy-Cons op en bevat diverse verbeterde knoppen. De symmetrische plaatsing van de sticks heeft echter niet mijn voorkeur, maar dat kan per persoon verschillen. Mocht je nog overwegen een Nitro Deck+ te kopen, dan zou ik, zoals eerder gezegd, de twee modellen goed met elkaar vergelijken en kijken of de nieuwe features voor jou een meerwaarde bieden.

De originele Nitro Deck kost namelijk 60 euro. Dat is ruim 20 euro goedkoper en deze bevat ook veel van de hierboven genoemde voordelen. Het grootste verschil zit hem in een HDMI-port aan de achterkant en aan de extra knoppen aan de zijkanten. Hoewel deze features zeker handig zijn, vormen ze slechts voor een niche doelgroep een significante toevoeging.

Conclusie: fijne controllers voor specifieke situaties

Ik heb me erg vermaakt met de nieuwe controllers van CRKD. De Nitro Deck+ lost een hoop belangrijke Switch-problemen op, waaronder Joy-Con-drift. Daarnaast biedt hij qua functies en comfort een grote upgrade ten opzichte van de Joy-Cons. Het is echter zo dat de Switch volgend jaar wordt vervangen en je nieuwe Nitro Deck waarschijnlijk niet meer op de volgende console zal werken.

Hiernaast biedt de Nitro Deck+ vergeleken met zijn voorganger weinig verbeteringen die voor iedereen van toegevoegde waarde zijn. Zo is het bijvoorbeeld even wennen aan de plaatsing van de nieuwe pookjes en zijn de extra knoppen aan de zijkant ook een beetje gimmicky. Je moet je daarom afvragen of je in deze console transitiefase nog 80 euro over hebt voor het upgraden van je huidige Switch. De Atom is daarentegen vooral een leuk hebbedingetje voor de verzamelaars onder ons. Daarnaast kan hij ook onderweg van pas komen als compacte controller voor je smartphone. Je zult deze controller waarschijnlijk nooit serieus gebruiken, maar het is wel een hele leuke toevoeging aan je gamecollectie. Het zijn allebei fijne controllers voor specifieke situaties.

