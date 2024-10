[Preview] Critter Café – Een rustgevende en hartverwarmende lifesim

Op gamescom hadden we een afspraak met Sumo Digital. De ontwikkelaar van grote gamefranchises als: Little Big Planet en de Sonic & All-Stars Racing-games. Naast deze grote blockbusters maken ze af en toe ook kleinere games, waaronder Critter Café. Critter Café is een game waarin je puzzels oplost en zogenaamde critters verzamelt in een grote vrolijke wereld. Met deze critters kun je vervolgens allerlei minigames spelen in je eigen titulaire Critter Café. Wij hadden de kans om deze schattige game een tijdje te spelen. Lees hier wat wij er van vonden.

Passieproject

Aan het begin van mijn speelsessie sprak ik met een van de ontwikkelaars achter de game. Zij vertelde dat de game een passieproject van haar was en is ontstaan uit een game jam. Vervolgens is ze het spel gaan pitchen, en inmiddels zijn ze al twee jaar bezig met de ontwikkeling. Tijdens de ontwikkeling werd ze sterk geïnspireerd door katten- en hondencafés, waar ze altijd graag naartoe gaat. Ik vond het tijdens mijn speelsessie erg leuk om te zien hoe gepassioneerd de ontwikkelaar was over haar spel en dat ze haar passieproject mocht ontwikkelen binnen een grote studio.

In Critter Café verzamel je zogenaamde critters. Dit zijn fictieve wezens die gebaseerd zijn op dieren zoals honden, katten en eenden, maar ook op draken en feniksen. Het aanbod aan critters is heel rijk en divers. Het zijn allemaal ontzettend schattige wezens die direct een glimlach op je gezicht toveren zodra je ze ziet.

Blokkenpuzzels

Om deze critters te redden trek je de wereld in op zoek naar portalen. Deze portalen leiden naar aparte levels waarin je puzzels moet oplossen. Aan het eind van zo’n level bevindt zich een critter die je mee kunt nemen naar je café. De puzzels die je in de levels moet oplossen kwamen in de vorm van blokkenpuzzels, zoals we die kennen van talloze avonturengames. Hier was ik daarom ook niet heel erg gecharmeerd, want ik ben namelijk een beetje klaar met deze puzzels. Iets dat de developers tijdens de speelsessie ook wel konden merken.

Zij vertelden dan ook dat er later in de game ook andere omgevingspuzzels in zaten. Toen ik hierop doorvroeg naar wat voor puzzels we dan zoal konden verwachten, gaven ze aan dat ze dit liever op een later tijdstip wilden onthullen. Dit vond ik dan wel een beetje jammer. Ik had graag ook wat andere en meer creatieve puzzels gezien.

Koffie schenken

Wanneer je de critters eenmaal hebt teruggebracht naar je café, kun je hier ook diverse minigames doen. Deze zijn verbonden aan een sessie waarbij je jouw klanten in het café van eten en drinken moet voorzien. De minigames zijn vaak redelijk makkelijk. Zoals het op tijd indrukken van de A-knop om bijvoorbeeld koffie in te schenken. Of het herhaaldelijk drukken op een knop om iets te snijden. Toch zijn ze net complex genoeg om vermakelijk te zijn. Er zit ook een tijdslimiet verbonden aan de minigames, waardoor je steeds geneigd bent om het nog sneller te doen en meer klanten te helpen. Ik vond dit redelijk verslavend en persoonlijk het leukste aspect van de demo. Ik wilde me steeds verbeteren in het uitvoeren van deze minigames.

Droomcafé opstellen

Het café kun je volledig naar wens aanpassen met allerlei objecten die je in de game verzamelt. Dit aanpassen gaat vrij ver. Van behang en vloerbedekking tot allerlei meubels. Je kunt daarbij zelfs het materiaal selecteren waarvan deze meubels zijn gemaakt. Vrijwel alles is aan te passen in Critter Café. Het doet een beetje denken aan het decoreren van je huis in Animal Crossing, maar in tegenstelling tot Animal Crossing hoef je in Critter Café niet dagelijks te wachten op het kunnen kopen van nieuwe items. Alles wat je wilt is direct beschikbaar. Hierdoor kun je je als speler focussen op wat de rest van de game te bieden heeft.

In het café krijg je ook verschillende klanten met wie je tijd kunt doorbrengen. Sommige klanten hebben ook specifieke wensen voor het café. Zo was er een klant die graag een filmavond wilde houden en daarbij bepaalde wensen had voor het uiterlijk van het café. Klanten vertellen soms ook met welke critter ze graag tijd willen doorbrengen. Op het moment dat jij je café aanpast aan de wensen van jouw klanten, bouw jij een band met ze op. Wanneer je een goede band hebt met een bepaalde klant, kan hij/zij ook dingen voor jou doen. Ze kunnen je bijvoorbeeld vertellen waar bepaalde portalen zijn, zodat je nog meer critters kunt redden.

Hub-wereld

De gelijkenis met Animal Crossing is niet alleen zichtbaar in het aanpassen van huizen, maar ook in de wereld. Deze ziet er erg vrolijk en kleurrijk uit. De game heeft een hele rustgevende sfeer. In de wereld kun je met je Critters praten. Soms geven zij jou ook speciale missies, zoals het verzamelen van ingrediënten. Na het voltooien van deze missies krijg je beloningen waarmee je jouw café verder kunt uitbreiden. Ook vind je hier portals naar nieuwe puzzellevels om critters te redden. Het is daarmee een grote hub-wereld tussen de levels en het café.

Buiten de hub-wereld is er ook nog een aparte wereld waar je critters naar toe kunt brengen. Deze kun je net als het café ook decoreren met spullen. Binnen deze wereld kun je met de critters spelen en ze aaien en verzorgen. Dit is een beetje vergelijkbaar met Pokémon Amy. Het spelen met jouw critters zorgt er ook voor dat je een sterkere band met ze opbouwt.

Een rustgevende en hartverwarmende lifesim

Hoewel ik moet toegeven dat Critter Café niet helemaal een game voor mij is, is het wel een hele rustgevende en hartverwarmende lifesim. De game een hele vrolijke en liefdevolle sfeer. Dit is voor een schattige lifesim natuurlijk essentieel. Hiernaast heeft de game verslavende minigames. Mensen die graag virtueel huizen inrichten kunnen tot slot hun hart ophalen met de verschillende opties in meubels, vloeren en wanden die de game te bieden heeft. Het enige wat ik een beetje tegen vond vallen waren de puzzels in de game. Die vond ik een beetje saai en onorigineel. Dit moet de uiteindelijke game volgens de makers gaan oplossen, maar dat zien we pas op 26 november wanneer de game verschijnt voor pc en Nintendo Switch. Wil je meer lezen over onze gamescom-coverage? Klik dan hier.