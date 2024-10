[Preview] AWAKEN – Astral Blade – Een razendsnelle metroidvania volgens het boekje

Op gamescom kregen we de kans om aan de slag te gaan met de metroidvania AWAKEN – Astral Blade. Een metroidvania in een futuristische, maar grauwe wereld met een hoog tempo. Tijdens de speelsessie hebben we twee gebieden in de game verkend. Lees hier wat wij ervan vonden.

Op onderzoek in een donker bos

AWAKEN – Astral Blade draait om Tania, een vrouw met een bionische arm. Ze krijgt van haar maker, Dr. Herveus, de opdracht om een vermiste groep onderzoekers op te sporen en te redden in het regenwoud van de Horace Islands. In dit bos verandert mysterieuze karpas-energie dieren en planten in agressieve mutanten, genaamd anathemorphs, waarmee jij als speler de strijd aangaat. Tania ontdekt in dit bos oude geheimen die haar dwingen de confrontatie aan te gaan met haar oorsprong en haar lot.

Razendsnelle combat

De combat in AWAKEN – Astral Blade was heel erg snel, nog sneller dan in veel andere metroidvania’s. Dit geldt voor zowel de moves van Tania als de vijanden die op haar afkomen. Tania heeft daarnaast ook een heel groot arsenaal aan verschillende moves die zij op de grond als in de lucht kan gebruiken. De snelheid van de combo’s die Tania met haar rode energie zwaard uitvoert zorgen voor een hele lekker snelle flow. Na drie normale aanvallen kan zij een zogenaamde trigger surge uitvoeren. Dit zijn hele krachtige aanvallen, die erg voldoenend aanvoelen.

Later in de demo had ik de beschikking over een aparte move om de tijd te vertragen. Dit deed mij een beetje denken aan Witch Time van de Bayonetta-games. Maar in plaats van ontwijken werd deze move geactiveerd wanneer ik tijdens mijn combo een dash uitvoerde. De verwachting is dat deze move later in de game, wanneer je met grote groepen vijanden te maken krijgt, heel belangrijk wordt. Je hebt dan namelijk iets meer tijd om over je aanpak na te denken en kunt inkomende aanvallen omzeilen. In het stuk dat ik speelde, had ik hier echter nog niet heel veel mee te maken.

Boomachtig monster

Richting het eind van de demo speelde ik een later stuk in de game en heb ik het ook heel even tegen een eindbaas opgenomen. Hier werd ik van tevoren echter wel voor gewaarschuwd. De desbetreffende baas bleek zo moeilijk te zijn dat zelfs de ontwikkelaar die naast me zat hem niet kon verslaan. Toch kon ik het niet laten om het te gaan proberen. Uiteraard is het mij niet gelukt om de baas te verslaan, maar ervaarde ik wel een epische bossfight. Het was een gigantisch boomachtig monster met diverse elementaire krachten. Hij schoot op een hoog tempo allemaal vuurballen af en probeerde me te bevriezen.

Ik moest m’n confrontatie met hem zien te overleven door tussen alle kleine gangetjes van zijn aanvallen te springen. Dit viel niet mee. Helaas had ik maar 20 minuten om de game te spelen, waardoor ik het niet vaker heb geprobeerd. Op basis van dit gevecht lijkt AWAKEN – Astral Blade een metroidvania te worden voor liefhebbers van pittige baasgevechten. Maar mocht je daar niet van zijn, dan biedt de game je gelukkig nog wel om de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad te verlagen.

Een wereld die zich langzaam opent

AWAKEN – Astral Blade heeft een duistere, futuristische artstijl. Een groot deel van de demo speelde zich af in het donkere regenwoud dat ik eerder al beschreef. De game heeft daar een duister en grauw sfeertje. Hoewel de game een metroidvania is, voelde het bos redelijk lineair aan. Je had wel de mogelijkheid om wat alternatieve routes te nemen om zo extra power-ups te verzamelen, maar er was wel één specifieke route waar je steeds heen moest. Later in de demo, toen ik verderop in het spel werd geplaatst, veranderde dit.

Ik verkende toen een soort fabriek waar ik wel vier kanten op kon. Hier ervaarde ik meer het traditionele metroidvania-gevoel en was er meer ruimte om te verkennen en te experimenteren. Ik had hier ook wat meer vaardigheden ontgrendeld waarmee ik ook puzzels kon oplossen. Deze waren niet moeilijk, maar boden een leuke variatie met de andere gameplay. De game had tijdens de demo dus een wat wisselvallige structuur, waarbij je in het begin wat meer aan het handje wordt genomen. Je speelt dan eigenlijk meer een lineaire actiegame. Later verandert het meer in een traditionele metroidvania.

Een razendsnelle metroidvania volgens het boekje

Ik heb me prima vermaakt met AWAKEN – Astral Blade. Dit komt voornamelijk door het voldoenende gevoel dat de combat je geeft. De game heeft verder een hele mooie futuristische artstijl en bevat uitdagende, maar eerlijke baasgevechten. Maar als ik de game dan toch een puntje van kritiek moet geven, is dat ik hem niet heel origineel vind. Het is een typische metroidvania volgens het boekje. Het voelde allemaal heel bekend aan. Ik had het daarom leuk gevonden als de game wat meer elementen had toegevoegd die hem echt onderscheiden van andere games binnen dit genre. Wellicht komen deze elementen nog wanneer de game volgende week op 22 oktober verschijnt, maar ik heb ze in deze demo weinig gezien.