[Preview] Worlds of Aria – Een sterke introductie in de wereld van tabletop-RPG’s

Worlds of Aria – Een sterke introductie in de wereld van...

Tabletop-RPG’s zoals Dungeons & Dragons worden de laatste jaren steeds populairder. Zeker met de komst van Baldur’s Gate 3 willen meer mensen in de wondere wereld van deze games duiken. Het probleem is echter dat deze spellen voor mensen die er nog nooit een hebben gespeeld, behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn. Worlds of Aria is een tabletop-RPG die je zowel alleen als in coöp kunt spelen. Game-ontwikkelaar Ludogram wil tabletop-RPG’s met deze game toegankelijker maken voor nieuwkomers. Maar slaagt het daarin? Je leest het in onze preview van Worlds of Aria!

Verhalen maken

In de demo werd duidelijk dat de game één grote campaign is. Deze bestaat uit vier avonturen die de speler door een verhalende ervaring leiden. De hoofdstukken kunnen elk op zichzelf worden gespeeld, maar samen vormen ze één verhaallijn. Een verhaallijn die jij zelf kunt vormgeven door middel van de keuzes die je maakt. Een van de ontwikkelaars vertelde namelijk dat het spel is ontworpen om flexibel te zijn, zodat spelers hun verhaal kunnen aanpassen of hun eigen verhaal kunnen bedenken binnen de gegeven structuur.

Rollen

In Worlds of Aria speel je niet met traditionele classes zoals, de warrior, mage of de Goblin, maar met specifieke rollen. Denk hierbij aan rollen als leider, avonturier, diplomaat en rebel. Kies je voor de leider, dan kun je allianties smeden met andere personages en leid je de groep door moeilijke situaties. De avonturier daarentegen gaat gemakkelijk fysieke uitdagingen aan en is handig in het verkennen en overleven. De diplomaat is sterk in communicatie, wat handig kan zijn bij bijvoorbeeld vredesonderhandelingen.

Tijdens de demo werd benadrukt dat de game van je verlangt dat je bij één rol blijft, aangezien vijanden namelijk met je mee levelen. Mocht je toch liever een andere rol gebruiken, dan moet je deze opnieuw levelen in eerdere missies. Verspreid je je te veel over verschillende rollen, dan loop je het risico dat je personage minder effectief wordt in het aanpakken van moeilijke vijanden en uitdagingen. Dit komt doordat het systeem is ontworpen om ervoor te zorgen dat je vooruitgang boekt binnen je gekozen specialisatie, waardoor je beter voorbereid bent op de uitdagingen die op je pad komen.

Denk dus van tevoren goed na over de rol die je in het spel wilt aannemen. Want als een rol niet bij je past, raak je veel tijd kwijt aan het levelen van een ander personage. Het is leuk om te zien dat de game zo dynamisch is en zich goed aanpast aan de manier waarop jij je als speler wilt ontwikkelen.

Dobbelen

Tijdens de campaign maak je keuzes en dobbel je met de welbekende Dungeons & Dragons-dobbelsteen, die 20 zijden heeft. Het aantal ogen dat je gooit bepaalt vervolgens of je een confrontatie succesvol doorloopt. Ook de vaardigheden van je party spelen hierbij een rol. Speel je met een avonturier, dan heb je minder hoge worpen nodig om het gevecht te winnen dan wanneer je met een diplomaat speelt. Het is belangrijk dat je personage in leven blijft. Dood betekent ook echt dood; hij kan niet zomaar weer tot leven komen. Alle confrontaties met vijanden verlopen via dobbelen.

Sterke introductie in de wereld van tabletop-RPG’s

Voor iemand die nog nooit een tabletop-RPG heeft gespeeld, lijkt Worlds of Aria een goede introductie tot dit genre te worden. In het begin was het voor mij wel even zoeken naar wat precies de bedoeling was, maar de game legt de voor- en nadelen van de verschillende karakters redelijk goed uit. Met zijn grote hoeveelheid rollen en keuzemogelijkheden heeft de game veel potentie voor verschillende verhaallijnen, wat de herspeelbaarheid ten goede komt. Heb jij ervaring met tabletop-RPG’s en ben je geïnteresseerd geraakt in Worlds of Aria na onze preview? Laat het weten in de reacties! Meer gamescom-content vind je hier.