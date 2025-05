Race mee op 3 mei tijdens onze livestream

Hoewel onze livestreams normaal de eerste vrijdag van de maand plaatsvinden, zal het in de maand mei net wat anders zijn. Wegens omstandigheden zal deze livestream op zaterdag 3 mei zijn. Een afwijkende dag, maar het zal net zo gezellig worden. Voor deze keer houden we een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi op 200cc en dat zal op ons Twitch-kanaal te volgen zijn. Glenn zal de host van de avond zijn. Lees snel verder om te ontdekken hoe jij mee kan doen!

Het toernooi start zaterdag 3 mei 2025 vanaf 20.00 uur. Om deel te kunnen nemen heb je de game Mario Kart 8 Deluxe en een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Als het eenmaal tijd is, hoef je alleen de toernooicode 2561-9189-2011 in te vullen in de game en je kan meedoen aan het DN Streamtoernooi!

Tijdens dit toernooi strijden we om de Wisseltrofee. De nummers één, twee en drie krijg elk een speciale Discord-rol als prijs met een bijpassend kleurtje. Zo ziet iedereen dat jij een echte Mario Kart-pro bent. Om die rol te ontvangen zal je wel lid moeten zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link. Daarbij kan je op de server in het kanaal #event-kalender doorgeven dat jij met de livestream meedoet.

Het zal de laatste livestream zijn voor de release van de Nintendo Switch 2. Dus meld je aan en doe mee! Niet vergeten, het is deze zaterdag!