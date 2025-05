Borderlands 4 voor Switch 2 krijgt nieuwe trailer

Borderlands 4 zal ook naar de Nintendo Switch 2 komen. De komst van deze game werd onthuld tijdens de Nintendo Switch 2 presentatie welke begin vorige maand plaatsvond. Vandaag is er een nieuwe gameplay trailer vrijgegeven vol met nieuwe beelden van de gamer, welke je hieronder kunt bekijken. Tot nu toe is geen exacte releasedatum bekend, Borderlands 4 moet ergens in 2025 naar de Switch 2 komen.

Borderlands 4 neemt spelers mee naar een nieuw, onbekend sterrenstelsel vol vijanden, buit en explosieve actie. Dit keer kunnen spelers kiezen uit vier gloednieuwe Vault Hunters, elk met unieke vaardigheden en diepgaande skill trees om hun speelstijl aan te passen. De game introduceert een uitgebreid wapenmodificatiesysteem, waarmee spelers hun wapens kunnen upgraden en aanpassen voor ultieme chaos. Naast de kenmerkende humor en cel-shaded graphics, brengt Borderlands 4 een volledig vernieuwde co-opmodus, waarin spelers naadloos kunnen samenwerken, zowel online als lokaal. De wereld reageert dynamischer dan ooit op de acties van de speler, met destructieve omgevingen en missies die zich aanpassen op basis van keuzes en speelstijl.

Kijk jij uit naar Borderlands 4 op de Switch 2? Laat het ons hieronder weten!