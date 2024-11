Race mee op 8 november tijdens de livestream

Normaal gesproken houdt Daily Nintendo elke eerste vrijdag van de maand een livestream met een toernooi. Wegens omstandigheden is het deze maand de tweede vrijdag en dus op vrijdag 8 november 2024. Die avond zal Glenn vanaf 20.00 uur gaan streamen. De stream kan je via ons Twitch-kanaal volgen. Tijdens de livestream houden we een toernooi in Mario Kart 8 Deluxe om de Wisseltrofee. Lees hier hoe je meedoet!

In Mario Kart 8 Deluxe gaan we racen op 150 cc. Houd er rekening mee dat een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd is om online te kunnen spelen. Om mee te doen aan het DN Streamtoernooi hoef je alleen de volgende toernooicode in te vullen in de game: 2561-9189-2011.

Op het spel staat de Wisseltrofee. Deze zal gaan naar de beste Mario Kart-speler van het toernooi. De trofee zelf komt in de vorm van een Discord-rol met een tof gouden kleurtje. Ook de nummers twee en drie kunnen een Discord-rol verwachten met respectievelijk een zilveren en bronzen kleurtje. Ben je nog geen lid van onze Discord-server, klik dan hier op de link en word lid!

Doe jij mee? Laat het ons in de reacties weten en meld je aan op onze Discord-server in #event-kalender!