Race mee op 7 februari tijdens onze livestream

Op vrijdag 7 februari 2025 is het tijd voor onze volgende maandelijkse livestream. Zoals we het meestal doen zal ook dit keer het toernooi plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand. Deze maand gaan we wederom racen zoals we dat zo vaak doen, maar dan wel in een andere bekende racegame doen. We gaan namelijk los in Crash Team Racing Nitro-Fueled! Deze keer gaan we dus racen met de personages uit de beroemde Crash Bandicoot-serie. Een andere game, maar net zo geschikt om een toernooi in te houden. Net als onze vorige livestreams zal Glenn de stream hosten.

De livestream vindt vrijdag 7 februari 2025 vanaf 20.00 uur plaats. De stream is te volgen op ons Twitch-kanaal. Je dient zelf in het bezit te zijn van de Switch-versie van Crash Team Racing Nitro-Fueled en een Nintendo Switch Online-abonnement te hebben. Zonder die twee zaken kan je niet deelnemen. Om mee te kunnen doen aan het toernooi is het handig om vrienden te zijn met Glenn op de Nintendo Switch. Mocht je dat nog niet zijn, dan kan je dat van tevoren op onze Discord-server regelen of vlak aan het begin van de stream. Lid worden van onze Discord-server kan via deze link. Vergeet ook zeker niet om gelijk een kijkje te nemen!

Wederom draait de strijd om de wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Degene die aan het eind van de livestream de meeste punten heeft verdiend krijgt een goudkleurige Discord-rol. Door het te gekke kleurtje zal iedereen op Discord kunnen herkennen dat jij een ware CTR-pro bent. Tevens ontvangen ook de tweede en derde plaats een Discord-rol opleveren. Al zal het dan om respectievelijk een zilverkleurig en bronskleurig kleurtje zijn.

Laat in de reacties hieronder weten of we jou vrijdag zien! Geef ook in #event-kalender op de Discord-server aan dat je meedoet!