Stuntel mee op 4 april tijdens onze livestream

De eerste vrijdag van april is alweer bijna daar. Op 4 april 2025 is het zover en is het tijd voor onze maandelijkse livestream. Op dat moment zullen we net enkele dagen de Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 achter de rug hebben. Om bij te komen van al dat geweld gaan we de free-to-play-game Fall Guys spelen. En jij kan meedoen!

De strijd om wie de grootste stuntelkoning is zal op vrijdag 4 april 2025 om 20.00 uur starten en te volgen zijn via ons Twitch-kanaal. Het enige wat je nodig hebt om deel te nemen is de game Fall Guys. Een Nintendo Switch Online-abonnement is dus niet nodig. De game is gratis te downloaden in de Nintendo eShop en op andere platforms. Door cross-play is het mogelijk vanaf elk platform mee te kunnen spelen.

Omdat het van het aantal spelers afhankelijk is hoe we spelen, is het belangrijk om je aan te melden. Dat kan door in onze Discord-server in het kanaal #event-kalender aan te geven dat je meedoet. Eventuele codes of andere zaken die nodig zijn om mee te doen worden op Discord en tijdens de livestream gedeeld. Mocht je nog geen lid zijn van onze server, dan kan je dat worden via deze link.

De strijd draait natuurlijk weer om de Wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Degene die aan het eind van de livestream het best heeft gepresteerd, en dus het best de obstakels heeft weten te overkomen, krijgt een goudkleurige Discord-rol. Tevens ontvangen ook de tweede en derde plaats een Discord-rol. Al zal het dan om respectievelijk een zilverkleurig en bronskleurig kleurtje gaan.