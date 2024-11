Kickstarter-game TetherGeist krijgt Switch-release

Op crowdfundplatform Kickstarter zijn de meest uiteenlopende projecten te sponsoren. Daarom is het niet verrassend dat ook veel beginnende gamestudio’s dit platform gebruiken. Het is een laagdrempelige manier om financiering voor je spel te bemachtigen. Hoewel sponsors geen garantie hebben dat het project daadwerkelijk uit zal komen, zijn er wel degelijk succesverhalen. Denk bijvoorbeeld aan spellen als Shovel Knight en Yooka-Laylee. Dit artikel staat in het teken van TetherGeist. Deze precisie-platformer is succesvol gefinancierd, en als alles goed gaat kunnen we het spel in de eerste helft van 2025 op de Switch verwachten.

In TetherGeist speel je Mae. Zij is onderdeel van de Mountain Folk, een bijzonder volk dat kan reizen met behulp van hun geest. Dit gaat normaal ontzettend snel, maar voor Mae is het wat lastiger. Haar reisvaardigheden worden namelijk gelimiteerd door een soort keten tussen haar en haar geest. Als ze als onderdeel van haar volwassenwording moet afreizen naar de Fount of Souls, is dit voor haar daarom een veel grotere uitdaging dan voor haar leeftijdsgenoten die de reis in een mum van tijd kunnen afleggen. Maar al snel leert Mae omgaan met haar grenzen, en zal ze in totaal zes vaardigheden kunnen ontdekken die het platformen verrijken. Tijdens haar reis ontmoet Mae ook verschillende mensen, en afhankelijk van jouw keuzes kun je zelfs verschillende eindes vrijspelen.

Je hebt nog zo'n vijf dagen om TetherGeist te steunen als je interesse hebt. Hoewel dit je korting op de aanschaf en bonussen kan opleveren, biedt Kickstarter geen garanties. Lees je dus goed in over de risico's.