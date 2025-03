Doe mee aan Nintendo Gaming Benelux & Friends Mario Kart Challenge

De Discord-server Nintendo Gaming Benelux organiseert in samenwerking met Daily Nintendo en N1-UP de Nintendo Gaming Benelux & Friends Mario Kart Challenge. Door deel te nemen aan de Mario Kart Challenge maak je kans op een tof Mario Kart-vest! Het enige wat je hoeft te doen is een snelle tijd neerzetten in Mario Kart 8 Deluxe en/of Mario Kart 64 op de baan Royal Raceway (Koninklijke Kartbaan in het Nederlands).

Wanneer je een goede tijd hebt neergezet in Time Trials op 150cc op de baan Royal Raceway, maak je een foto van je scherm met daarbij een briefje met je Discord-naam goed zichtbaar. Deze kan je vervolgens in een van de desbetreffende kanalen sturen op de Discord-servers van Nintendo Gaming Benelux, Daily Nintendo of N1-UP. Het insturen op meerdere servers zorgt niet voor meer kans op een prijs. Wel is het toegestaan om je tijd te verbeteren en een nieuwe foto in te sturen. De actie loopt tot en met 16 april 2025.

Alle inzendingen loten mee voor het vest, zodat iedereen een eerlijke kans maakt. Voor de snelste tijd per game is er nog een extra prijs te scoren. De beste tijd per game wint codes voor games in de Nintendo eShop, waaronder Door Kickers en Bit.Trip Runner!

Regels

Om de Nintendo Gaming Benelux & Friends Mario Kart Challenge zo eerlijk mogelijk te laten verlopen gelden de volgende regels:

De baan waar we op gaan racen is Royal Raceway (Koninklijke Kartbaan in het Nederlands). Zorg ervoor dat je in Time Trial voor 150cc kiest.

Royal Raceway is beschikbaar in Mario Kart 8 Deluxe en Mario Kart 64 (via Nintendo Switch Online als je een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket hebt). Je mag voor beide games je beste tijd insturen. Je maakt per game kans op gamecodes voor de Nintendo eShop. Echter, slechts één deelname telt mee voor de loting van het Mario Kart-vest.

Race voor je beste tijd en stuur een foto van je scherm met een briefje met Discord-naam goed zichtbaar in #challenge-inzendingen op de Discord-server van Daily Nintendo. Als je naam niet zichtbaar is, is je inzending ongeldig.

De ‘mods’ van de Nintendo Gaming Benelux Discord-server en redactieleden van Daily Nintendo en N1-UP mogen meedoen aan deze acties. De owner en de Co-owners van Nintendo Gaming Benelux zijn in het beheer van deze actie en voeren alle werkzaamheden uit en zijn uitgesloten van deelname.

Nintendo Gaming Benelux beheert de Nintendo Gaming Benelux & Friends Mario Kart Challenge. Daily Nintendo en N1-UP zijn niet verantwoordelijk voor deze actie.

Over ons

Nintendo Gaming Benelux

In de tijd van Animal Crossing: New Horizons begon Nintendo Gaming Benelux. Het bood een plek voor iedereen met als verbindende factor de liefde voor ACNH. Inmiddels is de Discord-server uitgegroeid tot een heuse Nintendo-server waar gepraat wordt over games, het dagelijkse leven en nog veel meer. Zin om mee te praten? Klik op deze link en word lid van Nintendo Gaming Benelux!

N1-UP

N1-UP bestaat uit jonge en iets oudere rotten die de community al 20 jaar voorzien van alles over Nintendo. Het laatste Nintendo-nieuws, reviews van en interessante specials en columns: elke dag vers voor jou bereid. Ook staan zij bekend om de N1-UP Podcast, waar ze met gezellige gasten als Sara Weeda (de zangeres van Xenoblade Chronicles 3) praten over videogames. Naast de site biedt N1-UP de Koopa Café Discord-server. Hier praten leden gemoedelijk verder over games en meer. Neem een kijkje op de site of word lid van het Koopa Café.

Daily Nintendo

Sinds 2007 brengt Daily Nintendo het laatste Nintendo-nieuws. Naast nieuws en reviews organiseert Daily Nintendo ook vele activiteiten. Dit vindt vooral op de Discord-server plaats. Zo wordt er regelmatig een gameavond georganiseerd of is er een watch party voor de Nintendo Direct. Lid worden van de server kan via deze link