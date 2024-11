Ratatan komt in 2025 naar de Nintendo Switch

Het is alweer een aardige poos geleden dat Ratatan werd aangekondigd voor de Switch. Augustus 2023 om precies te zijn. Nadat het een tijd stil is gebleven rond de action rhythm-game, werd er tijdens de WePlay Expo 2024 een release window bekendgemaakt: 2025. Dat is niet erg exact, maar op de Kickstarter-pagina staat een ‘estimated delivery’ van ‘april 2025’. Tijdens het evenement verscheen er ineens ook een onthullingstrailer. Naast een release window kregen we daarin wat meer gameplay te zien. Bekijk ‘m hier!

De spirituele opvolger van een PlayStation-klassieker

PlayStation-spelers zal meteen zijn opgevallen dat de gameplay heel veel weg heeft van PSP-titel Patapon. Dat is niet zonder reden! Hiroyuki Kotani, de ontwikkelaar van deze iconische gameserie, heeft namelijk ook meegewerkt aan Ratatan. Overeenkomsten zijn er genoeg te vinden, en in de basis lijken beide games veel op elkaar. Net als in Patapon geef je je legertje Cobuns bevelen door verschillende ritmes te spelen, waarmee je ze laat marcheren, aanvallen, verdedigen en meer. Ook de fever-modus (“FEEEEEVER!”) komt terug in Ratatan, de speciale modus die wordt geactiveerd als je het ritme goed genoeg volgt.

Echter, Patapon komt uit 2007, en Ratatan volgt 18 jaar later. Verwacht dus niet dat dit gewoon een soort redo van Patapon is. Zie het meer als een spirituele opvolger. In de trailer zien we bijvoorbeeld een prachtige artstyle, die toch wel echt anders is. Het zijn nog steeds side-scrolling levels, maar het minimalistische design van Patapon maakt plaats voor een levendigere, gedetailleerdere look en gevarieerdere levels. Ook zien we wat nieuwe game mechanics opduiken. De grote vraag is: gaat Ratatan voor even hardnekkige oorwurmen zorgen als Patapon? Pata-pata-pata-pon – het bleef weken in je hoofd zitten na het spelen van de game. Nu ook weer? Ja? Graag gedaan.

Hoe dan ook, Patapon heeft zich altijd onderscheiden als een heel unieke ritmegame, dus het gaat interessant zijn om te zien hoe Ratatan dit concept 18 jaar later oppikt en vertaalt naar een game anno 2025. Ga jij ‘m uitproberen? Laat het ons weten in de comments!