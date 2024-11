[Review] CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED – Het mysterie ontrafelen

ROSEVERTE is een indieontwikkelaar en onder andere bekend van visual novels. Zo publiceerden we al eerder een review van How to Sing to Open Your Heart Remastered van diezelfde ontwikkelaar. Maar dat is niet de enige game die op de Switch beschikbaar is van ROSEVERTE. Op de eerste dag van november kwam namelijk CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED uit. Dit is een remaster van de oorspronkelijke game uit 2016. In onze review kan je lezen of CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED de moeite waard is.

Waar ben ik?

Het verhaal begint gelijk mysterieus. Corliss Green is een huishoudster in een enorm huis. Echter, ze bevindt zich daar niet meer. Ze is bij Café 0 en wordt welkom geheten door de geheimzinnig man Noir. Hij vertelt haar dat ze dood is en haar dood moet accepteren. Maar zo makkelijk geeft ze zichzelf niet gewonnen. Zij, dood? Nee, dat kan echt niet volgens Corliss. Ze wordt teruggestuurd naar een week voor haar dood en zal moeten ontrafelen wat er is gebeurd.

Als speler moet je Corliss helpen de juiste keuzes te maken en zo hints te vinden. Tijdens het lezen van dit interactieve boek krijg je regelmatig keuzemomenten voorgeschoteld waarmee je het vervolg van het verhaal bepaalt. Zo kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om een kamer te gaan schoonmaken of om juist te vertrekken. Door bepaalde keuzes te maken kan je dus die hints vinden. Vaak komt zoiets naar voren doordat een personage iets interessants zegt. Die hints zullen je helpen te ontdekken wat er allemaal is gebeurd. Bovendien is niets wat het lijkt. Het lijkt over slechts haar dood te gaan, maar de hints tonen scènes met haar tante. Die tante heeft ze al vijftien jaar niet meer gezien. Dus wat zou dat met haar nu te maken hebben? Het is in elk geval een interessant mysterie.

Twaalf in een dozijn

In tegenstelling tot de best beoordeelde games van dit genre is CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED nogal middelmatig. Ja, het verhaal is vermakelijk, maar net dat beetje extra om het bijzonder te maken mist. Weliswaar heeft de game de bekende elementen zoals meerdere routes en de eerder genoemde keuzemomenten, maar ook dat weet de game niet naar een hoger niveau te tillen. Alles lijkt in sneltreinvaart te gaan, waardoor de diepgang om je in het verhaal te trekken mist. Daarvoor is het allemaal te oppervlakkig. Wat het geheel toch wat aantrekkelijker maakt, is dat het volledig in het Japans is ingesproken. Dat geeft net dat beetje extra zodat je sneller het verhaal in wordt getrokken.

Het weet zich dus niet te onderscheiden van de talloze andere indie-visual novels. Dat betekent niet dat de game niet de moeite waard is. Wel betekent het dat je geen hoogvlieger moet verwachten, eerder een simpele visual novel voor tussendoor. En voor tussendoor is het zeker geschikt. Om alle eindes te lezen ben je minder dan tien uur bezig. Dat maakt het uitermate geschikt om tussen twee lange visual novels, of andere games, te spelen.

CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED is zoals de naam al zegt een remaster van een oudere game. Dat is ook wel te zien aan de menu’s en art. Op momenten is het vrij wazig en merk je dat het duidelijk voor oudere apparaten bedoeld was. Het ergst valt dit op het startscherm op. De tekst is daar zo wazig, dat je je afvraagt of dat wel de bedoeling is. Gelukkig valt het tijdens het spelen mee en vormt het geen belemmering. Bovendien is de game een tweede deel in de CAFE 0-reeks. Het eerste deel is niet op de Nintendo Switch beschikbaar, maar dat maakt niet uit. De games staan op zichzelf en kan je dus afzonderlijk van elkaar spelen. Al met al is deze visual novel de moeite waard als het verhaal je interessant lijkt en je het niet erg vindt om een wat eenvoudiger verhaal te lezen.