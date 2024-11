Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 plotseling verschenen op de Switch

Tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase afgelopen augustus werd de Switch-versie van Five Nights at Freddy’s 2 aangekondigd. Aangezien alle Five Night’s at Freddy’s games inmiddels op de Switch zijn verschenen was dit te verwachten, en de game zou deze winter beschikbaar worden. En dat is ook gebeurd. Zonder verdere info blijkt de game afgelopen week plotseling te zijn verschenen op de Switch. Je kunt hem momenteel downloaden voor €39,99 in de Switch eShop. Om dit feit te vieren heeft Steel Wool Studios wel even een trailer online gezet, deze kun je hieronder bekijken.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 is het directe vervolg op deel 1, een Five Nights of Freddy’s game die de hele horror franchise opnieuw uitvond door het een VR game te maken. Deel 2 is oorspronkelijk ook een VR game, maar is op de Switch als first-person te spelen. Als gloednieuwe werknemer van Fazbear zul je moeten bewijzen dat je uitblinkt in alles dat bij het beheer en onderhoud van een pizzeria komt kijken. Ga Backstage en help Roxanne Wolf & haar S.T.A.F.F. Bots met de voorbereidingen voor hun voorstellingen. Geef eerste hulp aan patiënten die zich niet helemaal zichzelf voelen, help animatronics met hun dagelijkse routine diagnostiek en onderhoud, en leer hoe je het eten in de Pizzaplex klaarmaakt door middel van de voedsel bereiding cursussen. Maar het is niet alleen maar werk! Ontspan door klassieke games te spelen in de Fazcade, of test een aantal E-ticket attracties zoals Captain Foxy’s Cowboy Adventure! Genoeg te doen dus!