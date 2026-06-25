Ratatan uitgesteld naar 15 oktober

Begin dit jaar werd onthuld dat Ratatan op 16 juli 2026 zou verschijnen. Waar eerst de game nog gepland stond voor de Switch, was dit in de tussentijd veranderd naar alleen de Switch 2. Zojuist is bekendgemaakt dat de release van Ratatan is uitgesteld. De game zal nu op 15 oktober 2026 verschijnen. Als reden is gegeven dat de ontwikkelaars de tijd nodig hebben om de game in de beste staat te krijgen.

Ratatan is de spirituele opvolger van Patapon, de game waar vorig jaar een remaster van is verschenen. Het is een uniek soort rhythmgame, waarin de combinatie van ritme en strategische keuzes centraal staan. Jij neemt de rol aan van een dirigent, die op de maat van de muziek een schattig leger van Ratatan’s aanvoert. Elke knop representeert een bepaalde klank, en door deze klanken op de maat van de muziek aan te slaan kun je je leger aanvoeren. Daarnaast bevat de game verschillende personages welke hun eigen instrumenten hebben. Deze instrumenten hebben hun eigen skills waarmee je de gevechten kunt beïnvloeden.

Baal jij dat Ratatan is uitgesteld? Laat het ons weten in de reacties!