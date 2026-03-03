Ratatan ontvangt 16 juli 2026 als releasedatum

Tijdens de Indie World-presentatie van vanmiddag is er nieuws gedeeld over Ratatan. Ratatan heeft namelijk een releasedatum ontvangen. Op 16 juli 2026 zal de game op onder andere de Nintendo Switch 2 verschijnen. De eerder geplande Switch-versie lijkt niet meer op de planning te staan. De trailer die tijdens de presentatie getoond werd kan je hieronder bekijken.

Ratatan is de spirituele opvolger van Patapon, de game waar vorig jaar een remaster van is verschenen. Het is een uniek soort rhythmgame, waarin de combinatie van ritme en strategische keuzes centraal staan. Jij neemt de rol aan van een dirigent, die op de maat van de muziek een schattig leger van Ratatan’s aanvoert. Elke knop representeert een bepaalde klank, en door deze klanken op de maat van de muziek aan te slaan kun je je leger aanvoeren. Daarnaast bevat de game verschillende personages welke hun eigen instrumenten hebben. Deze instrumenten hebben hun eigen skills waarmee je de gevechten kunt beïnvloeden.

Ga jij Ratatan op de releasedatum gelijk kopen? Laat het ons weten in de reacties!