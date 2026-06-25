Absolum komt ook naar de Switch 2 – releasedatum bekend

Rogue-em-up Absolum is sinds oktober 2025 te spelen op Nintendo Switch, pc en andere consoles. Afgelopen april lieten uitgever Dotemu en ontwikkelaars Guard Crush Games en Supamonks weten dat er ook een Switch 2-editie aanstaande is. Die stond gepland voor het derde kwartaal van 2026. Maar inmiddels weten we wanneer deze versie precies uit gaat komen, namelijk op 17 september! De makers geven aan ervoor te willen zorgen dat spelers die in het bezit zijn van de Nintendo Switch-versie gratis kunnen upgraden, én hun opgeslagen gegevens kunnen overzetten.

Silver Lining Interactive, die ook al de fysieke releases voor de PlayStation 5 en Switch heeft uitgebracht, verzorgt opnieuw een fysieke editie voor de Switch 2 – én ja, die bevat de volledige game op de gamecard. Pre-orders zijn nu mogelijk via Silver Lining Direct voor €49,99.

Een episch avontuur in een originele fantasiewereld

Roguelites en roguelikes zijn op dit moment razend populair, en regelmatig worden ze met andere genres gecombineerd. Denk aan Balatro, Against The Storm en Returnal. Absolum combineert het genre echter met een beat-em-up. Hoe ziet dat er dan uit? Het gebeurt allemaal in Talamh, een complexe wereld boordevol geheimen, verhalen en verraad. Je speelt korte missies en speelt steeds meer personages, krachten en meer vrij. Naarmate je vaker doodgaat krijg je steeds meer van het verhaal te weten. Je kunt de game in je eentje spelen, maar co-op wordt ook ondersteund. Bekijk vooral nog een keer de launchtrailer om wat gameplaybeelden te zien en een indruk te krijgen van de artstyle en het verhaal.

Ga jij voor de Switch 2-versie van Absolum? Laat het ons weten in de reacties!