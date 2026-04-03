Toch geen Ratatan voor Nintendo Switch

Het is geen makkelijke weg geweest voor Ratatan. De game zou aanvankelijk in 2025 al verschijnen, maar liep vertraging op. Net een maand geleden werd er een releasedatum aangekondigd voor diverse platforms: 16 juli 2026. Toen al viel op dat de Nintendo Switch niet meer in dit rijtje stond. En nu blijkt dat die er ook niet meer gaat komen.

Eerst het belangrijkste: het gaat alleen om de originele Nintendo Switch. Ratatan zal nog steeds uitkomen op Nintendo Switch 2. De developers hebben hierover een update gegeven op de Kickstarter-pagina van de game. Kortgezegd komt het neer op hoe rendabel een Nintendo Switch-release nu nog was. De ontwikkeling van de game begon toen er nog geen Switch 2 bestond, maar toen die eenmaal ten tonele verscheen, werd het uiteindelijk een kwestie van afwegen of een release voor de eerste Switch nog de moeite waard was met een beperkt budget. Hoewel de developers Ratatan op zoveel mogelijk platforms wilden uitbrengen, moesten er toch prioriteiten gesteld worden. Dan valt de keuze natuurlijk eerder op de nieuwe generatie consoles. De PS4-versie is om dezelfde redenen ook geschrapt. Wel geven ze aan dat ze aan de toekomst gaan kijken of een release op deze platforms wellicht alsnog mogelijk is. Hun volledige statement kun je op hun Kickstarter lezen.

Ratatan is de spirituele opvolger van cultklassieker Patapon, een unieke ritmegame die muzikale timing combineert met een stukje strategie. In Ratatan stuur je wederom een legertje krijgers aan, alleen ben je hier geen trommelgod maar een dirigent. Er spelen hier dus veel meer instrumenten mee. Fans van Patapon willen deze nieuwe game zeker in de gaten houden! In de tussentijd kun je je amuseren met de remasters van Patapon 1 en 2.