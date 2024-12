[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 49

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

RollerCoaster Tycoon Classic

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 5 december 2024

Op zoek naar een flinke dosis nostalgie? Dan zit je deze week goed! Roller Coaster Tycoon Classic komt namelijk uit op de Switch, een franchise die niet weg te denken is uit de gamewereld. Hoewel de pretparkbouwer tegenwoordig wordt overschaduwd door concurrent Planet Coaster, is dit toch waar het allemaal begonnen is. Of tenminste, toch bijna waar het allemaal begonnen is. Roller Coaster Tycoon Classic is namelijk wel een net iets anders versie van de game, een soort van combinatie tussen de eerste twee games uit de reeks. Alle uitbreidingen zitten erbij, dus je kunt helemaal losgaan op het maken en beheren van fantastische pretparken met de meest verbazingwekkende attracties. De game is inmiddels al een aantal jaar speelbaar op pc en mobiele apparaten, en nu zit de Switch er dus ook bij.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 5 december 2024

De laatste jaren zijn er al meerdere Fitness Boxing-varianten op de Nintendo Switch verschenen. Zo zijn er al Fitness Boxing, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, Fitness Boxing: Fist of the North Star en zelfs Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU. Mocht je er nog geen genoeg van hebben dan hebben we goed nieuws voor je, want vanaf volgende week wordt daar ook Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer aan toegevoegd. Dit nieuwe deel maakt het makkelijker om te trainen, zodat je het ook beter kunt volhouden. Zo hoef je voortaan niet meer door een stel menu’s heen en kan je gelijk starten met de training door te kiezen voor Quick Workout. Vervolgens word je aangemoedigd om nog langer te trainen als je een oefening hebt voltooid. In Mitt Drills kan je op je eigen tempo trainen of je gaat zittend trainen in Sit Fitness Boxing. Vooral dat zittend trainen is een goede toevoeging voor wie wegens een blessure of handicap niet altijd maar staand kan trainen.

FANTASIAN Neo Dimensions

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 5 december 2024

Fantasian Neo Dimension werd afgelopen juni aangekondigd in de Nintendo Direct. Deze game, welke oorspronkelijk alleen op de Apple Arcade verscheen, krijgt deze week een ge-update versie speciaal voor consoles. Zo heeft de game bijvoorbeeld een Engelse en Japanse voice-over en is er een nieuwe moeilijkheidsgraad bijgekomen. In game volg je het verhaal Leo, die de wereld rondreist om zijn herinneringen terug te vinden en een bijzondere plaag te stoppen. De game gebruikt turn-based battles met flink wat diepgang dankzij unieke mechanics en strategische elementen. Gemaakt door o.a. de vader van Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi en beroemd componist Nobuo Uematsu is dit een verhaal om niet snel te vergeten!

Wat verder verschijnt in de week van 2 tot en met 8 december

3 december – ANTONBLAST

3 december – Diesel Legacy: The Brazen Age

5 december – Savant – Ascent REMIX

5 december – Santa’s Christmas Adventure

5 december – Zumba Royal: Marble Shooter Mania

5 december – Mythwrecked: Ambrosia Island

5 december – The Escape Room Chronicles

5 december – Uncle Chops Rocket Shop

5 december – Sugar Tanks Arena

5 december – Land of Mushrooms – Halloween Edition

5 december – Heaven Seeker – The Savior of this Cruel World

5 december – Pampas en Selene

5 december – Stella of the End

5 december – EGG CONSOLE ‘Riglas’ PC-8801

5 december – Pick my Heart – Chapter 1

5 december – Pick my Heart – Chapter 2

6 december – Masterchef: Learn to Cook! – Complete Edition

6 december – Masterchef: Learn to Cook!

6 december – Cowboy Duel – Red Wild West Massacre

6 december – Dog Man: Mission in Pawsible

6 december – Westild’s Law

7 december – Trio Adventures

7 december – Dinosaur RPG – Dino Zsurvival Simulator Survivor

