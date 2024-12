Verkoopcijfers Epic Mickey: Rebrushed vallen tegen

THQ Nordic heeft een statement naar buiten gebracht over de verkoopcijfers van Epic Mickey: Rebrushed. Die vallen tegen en dat is slecht nieuws.

Te duur prijskaartje

De uitgever van Epic Mickey: Rebrushed, THQ Nordic, was er duidelijk over. Een vervolg in de serie zou alleen kunnen als de verkoopcijfers niet zouden tegenvallen. Helaas is het tegendeel waar gebleken. De game is erg goed ontvangen onder gamers, maar verkoopt nog niet naar de verwachtingen van het bedrijf. Ook wij waren redelijk positief over de game, afgezien van wat haperende gameplay. Hoogstwaarschijnlijk is het prijskaartje de reden voor de matige verkopen. Hoewel er veel tijd is gestoken in de opknapbeurt van Epic Mickey: Rebrushed is 59,99 wel wat veel voor een remake.

Op het moment van schrijven is de game overigens wel goedkoper te vinden. In de Nintendo eShop bijvoorbeeld nu €41,99 en fysiek zelfs onder de €40. Misschien toch een reden om de game een kans te geven, waardoor we een vervolg krijgen?