Resident Evil VII Biohazrd en Resident Evil Village krijgen Switch 2 launch trailer

Vanaf vandaag kunnen Switch 2-bezitters eindelijk aan de slag met Resident Evil VII, Resident Evil Village en Resident Evil Requiem. Hoewel de meeste mensen met Resident Evil Requiem aan de slag willen gaan, heeft Capcom nu een launch trailer gedeeld voor de Switch 2-ports van Resident Evil VII en Village. In de trailer krijg je een goede indruk van de griezels die je te wachten staan in beide games. De Switch 2-ports van Resident Evil VII en Village worden tot nu toe erg goed ontvangen. Ondergetekende heeft Resident Evil Village gereviewd. Hoewel mijn review nog op de site moet verschijnen kan ik al wel zeggen dat ik erg onder de indruk ben van deze port. Bekijk de trailer onderaan dit artikel

In Resident Evil VII Biohazrd speel je met Ethan Winters. Hij heeft een teken van leven ontvangen van zijn vermiste al drie jaar vermiste vrouw Mia en gaat naar haar opzoek in het smerige huis van de familie Baker. Ethan komt er al vrij snel achter dat het hier alles behalve veilig is en zal hier samen met Mia uit moeten zien te ontsnappen.

Resident Evil Village speelt zich drie jaar af na de gebeurtenissen in Resident Evil VII. Ethan woont nu met zijn vrouw in Roemenië en heeft onlangs samen met haar een dochter gekregen. Hoewel hun leven er in eerste instantie goed uitziet, gooit een onverwacht bezoek van een bekend personage al gauw roet in het eten. Ethan wordt vervolgens wakker in een verlaten dorp en moet zijn dochter zien te redden uit de klauwen van Mother Miranda. Op zijn pad komt hij in aanraking met wolven, vampieren en andere gotische dreigingen. Lukt het jou om Rose te redden?