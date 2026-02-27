Resident Evil Requiem amiibo verschijnen op 30 juli

Vanaf vandaag kun je aan de slag met Resident Evil Requiem. Onze Randy heeft de game al gespeeld en was er erg enthousiast over. Voordat je aan dit griezelige avontuur kan beginnen moet je echter eerst een day one patch downloaden. Deze informatie komt van Nintendo’s Japanse website. Volgens de site komt versie 1.1.0 met verschillende verbeteringen. Er wordt hierover niet in detail getreden, maar er wordt wel genoemd dat deze patch moet worden gedownload voor het spelen van de game. Mocht de patch no niet automatisch zijn geïnstalleerd wanneer je de game voor het eerst opstart, dan krijg je waarschijnlijk een melding om deze update te doen.

Naast de game zelf zijn er in het verleden ook speciale Resident Evil Requiem amiibo aangekondigd van Grace en Leon. Deze amiibo verschijnen volgens de site op 30 juli.

Ben jij een groot Resident Evil-fan en ga jij deze amiibo zo snel mogelijk pre-orderen wanneer dit kan? Laat het weten in de reacties!