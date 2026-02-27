Vier vanaf 14:30 de 30ste verjaardag van Pokémon met Pokémon Presents

Eindelijk is het de dag waar Pokémon-fans maanden naar uitkijken, het is namelijk Pokémon Day. De dag dat ondertussen 30 jaar geleden Pokémon Red & Green verschenen in Japan en een wereldwijd fenomeen ontketende. De franchise is in recente jaren alleen maar populairder en groter geworden en dat is te merken. Overal waar je komt is bijna wel iets van Pokémon te vinden.

Om 15:00 begint de Pokémon Presents, een presentatie van 25 minuten waar van alles over de serie aangekondigd zal worden. Dit kan van alles zijn, van anime tot mobile en dus zelfs de langverwachtte tiende generatie. Voorafgaand aan de presentatie zal het bedrijf een half uur lang gaan aftellen met alle 1025 Pokémon. Dus zorg dat je om 14:30 klaar zit!