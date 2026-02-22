Nieuwe bestandsgroottes Switch- en Switch 2-titels bekend

Elke week komen er aankomende Switch- en Switch 2-spellen in de eShop terecht. De productpagina van deze games wordt dan beschikbaar gesteld. Hierop staat alle informatie over de desbetreffende game, waaronder de omschrijving, de prijs en de bestandsgrootte. Die laatste is ondanks dat die makkelijk over het hoofd gezien wordt, toch belangrijk! Het zou namelijk onprettig zijn als je een spel hebt gekocht en er daarna pas achter komt dat je helemaal de ruimte er niet voor hebt. Via de lijst onderaan dit artikel ontdek je wat deze week de grootste- en kleinste games zijn.
Resident Evil-week
Als er één ding opvalt, is het dat er deze week maar liefst drie Resident Evil-games in de lijst staan. Niet alleen komt het nieuwe deel, Requiem, op dezelfde dag naar de Switch 2 als naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X, maar we kunnen ook genieten van Switch 2-ports van Resident Evil VII en Resident Evil Village. Hier bij Daily Nintendo zijn wij momenteel dan ook druk bezig met het reviewen van dit horrorvermaak. Van alle drie de games zullen komende week reviews op de site verschijnen. Zoals je hieronder kunt lezen, heeft elke Resident Evil-game een bestandsgrootte van tussen de 20 en 30 GB. Wanneer je ze alle drie bij elkaar optelt, kom je uit op 74,7 GB. Wie met al deze games aan de slag wil, zal de datamanagementsectie van zijn Switch 2 dus maar goed in de gaten moeten houden.
Switch 2-games
- Fallout 4: Anniversary Edition – 61GB
- Resident Evil Requiem – 29.3GB
- Resident Evil Village Gold Edition – 24.5GB
- Resident Evil 7 – 20.9GB
- Exit Lab: 15 Rooms – 554MB
Switch-games
- Tales of Berseria Remastered – 8.4GB
- Sands of Aura – 6.3GB
- Trials of Olympus – 3.9GB
- Emoji Battlefield: Island Warfare – 3.9GB
- Pools – 3.5GB
- Path of Mystery: A Brush with Death – 3.1GB
- Laysara: Summit Kingdom – 2.0GB
- Fur Squadron Phoenix – 1.5GB
- Trials of Randoom – 1.5GB
- Aquamarine: Explorer’s Edition – 1.5GB
- Sociable Soccer Champions – 1.1GB
- Loan Shark – 1007MB
- Waterpark Simulator 2025 – 987MB
- Escape game R00M10 – 850MB
- Fishing Pro Simulator – 825MB
- Afterplace – 800MB
- Color Mismatch Brain Quiz – 719MB
- HauntedManager – 650MB
- Glowfall Vale – 645MB
- Tiny Garden – 571MB
- Exit Lab Expert Level – 402MB
- Exit Lab Intermediate Level – 322MB
- Exit Lab Beginner Level – 314MB
- Rolling Macho: Tumbling to Earth – 226MB
- Snapshot Oddities ! Find What’s Wrong – 217MB
- Peaceful Fishing Story – 200MB
- Picronix 2 – 200MB
- NemoSphere – 198MB
- Jigsaw Realms: Oasis – 177MB
- Gas Ratio – 171MB
- Golfing Over It with Alva Majo – 169MB
- Monkey in the Zoo – 143MB
- Capy Spa – 131MB
- Pogui – 117MB
- Magic Sheep – 57MB
- Meowgic Mix – 57MB
- Soulshard – 47MB
- Eggconsole Super Cooks MSX2 – 42MB
- Pokemon FireRed Version – 40MB
- Pokemon LeafGreen Version – 40MB