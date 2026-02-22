Nieuwe bestandsgroottes Switch- en Switch 2-titels bekend

Elke week komen er aankomende Switch- en Switch 2-spellen in de eShop terecht. De productpagina van deze games wordt dan beschikbaar gesteld. Hierop staat alle informatie over de desbetreffende game, waaronder de omschrijving, de prijs en de bestandsgrootte. Die laatste is ondanks dat die makkelijk over het hoofd gezien wordt, toch belangrijk! Het zou namelijk onprettig zijn als je een spel hebt gekocht en er daarna pas achter komt dat je helemaal de ruimte er niet voor hebt. Via de lijst onderaan dit artikel ontdek je wat deze week de grootste- en kleinste games zijn.

Resident Evil-week

Als er één ding opvalt, is het dat er deze week maar liefst drie Resident Evil-games in de lijst staan. Niet alleen komt het nieuwe deel, Requiem, op dezelfde dag naar de Switch 2 als naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X, maar we kunnen ook genieten van Switch 2-ports van Resident Evil VII en Resident Evil Village. Hier bij Daily Nintendo zijn wij momenteel dan ook druk bezig met het reviewen van dit horrorvermaak. Van alle drie de games zullen komende week reviews op de site verschijnen. Zoals je hieronder kunt lezen, heeft elke Resident Evil-game een bestandsgrootte van tussen de 20 en 30 GB. Wanneer je ze alle drie bij elkaar optelt, kom je uit op 74,7 GB. Wie met al deze games aan de slag wil, zal de datamanagementsectie van zijn Switch 2 dus maar goed in de gaten moeten houden.

Switch 2-games

Fallout 4: Anniversary Edition – 61GB

Resident Evil Requiem – 29.3GB

Resident Evil Village Gold Edition – 24.5GB

Resident Evil 7 – 20.9GB

Exit Lab: 15 Rooms – 554MB

Switch-games